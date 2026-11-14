LANGSUNG PRN MELAKA | Semua pusat mengundi bakal ditutup. Detik yang ditunggu-tunggu akan pun tiba.

Ikuti laporan langsung Malaysiakini yang membawakan perkembangan terkini proses pengiraan undi dan keputusan di semua 28 kerusi DUN Melaka.







7:58 malam - BN mempertahankan Melaka dalam pilihan raya negeri hari ini, berdasarkan keputusan tidak rasmi.



Parti itu telah melepasi jumlah kerusi asas 15 daripada 28 untuk mendapat majoriti mudah membentuk kerajaan.

7.53 malam – Kerk Chee Yee daripada DAP menongkah jangkaan dan dijangka memenangi kerusi Ayer Keroh dengan majoriti meyakinkan.

Ayer Keroh satu-satunya kerusi yang ditandingi Gerakan, bermakna gelombang penyatuan Melayu PN-BN tidak memberi kelebihan kepada mereka di kerusi itu.

7:41 malam: BN menang di lapan kerusi diikuti oleh PH dengan satu kerusi, berdasarkan keputusan tidak rasmi.



Ketua Pemuda Umno Akmal Saleh antara yang berjaya. Dia mempertahankan kerusi Merlimau.



Kerusi yang dimenangi BN setakat ini:

Tanjung Bidara

Ayer Limau

Lendu

Taboh Naning

Asahan

Sungai Udang

Rim

Merlimau

7:39 malam: Secara tidak rasmi BN menguasai enam kerusi iaitu:

Tanjung Bidara

Ayer Limau

Lendu

Taboh Naning

Asahan

Sungai Udang



Pada masa sama PH pula menang Kota Laksamana

7:30 malam: Dengan hampir 12,000 undi dikira, BN dijangka mendapat kemenangan pertama - kerusi DUN Sungai Udang. BN memperoleh 10,472 undi berbanding Bersatu (1,003) dan Bersama (504).



Dengan baki kira-kira 9,000 undi lagi, Bersatu dilihat tidak mampu memintas BN walaupun pada saat-saat akhir.



Sementara itu persaingan di Machap Jaya pula sangat sengit.



Dalam perkembangan sama BN sedang mendahului di 19 kerusi, diikuti PH (4) dan PN (2).



BN mendahului di:

Kuala Linggi

Tanjung Bidara

Ayer Limau

Lendu

Taboh Naning

Rembia

Gadek

Machap Jaya

Durian Tunggal

Asahan

Kelebang

Pengkalan Batu

Ayer Molek

Duyong

Telok Mas

Rim

Serkam

Merlimau

Sungai Rambai



PH pula di depan di:

Ayer Keroh

Kesidang

Kota Laksamana

Bandar Hilir



PN mendahului di:

Paya Rumput

Bemban

7.00 malam: BN sedang mendahului di lima kerusi manakala PH pula tiga kerusi, berdasarkan keputusan tidak rasmi.



Kerusi yang sedang dikuasai BN ialah Lendu, Asahan, Sungai Udang, Rim, Ayer Molek dan Merlimau.



PH pula mendahului di kerusi tradisi mereka iaitu Ayer Keroh, Kota Laksamana, Kesidang dan Bandar Hilir.

6.47 petang: BN sedang mendahului dengan jurang yang besar di Sungai Udang.



Daripada keseluruhan 29,692 pengundi, BN di depan dengan 6,340 undi meninggalkan jauh Bersatu (277 undi) dan Bersama (97).

6.30 petang: Berdasarkan keputusan tidak rasmi, BN mendahului di satu kerusi, iaitu Sungai Udang.



PH pula sedang mendahului kiraan di Ayer Keroh. PH diwakili calon DAP, Kerk Chee Yee, selaku penyandang.

Kerusi Ayer Keroh turut ditandingi calon PN, Bersatu dan Bersama.

6 petang: Proses pengundian tamat dan keputusan mula diterima secara berperingkat-peringkat.

Peratusan keluar mengundi bagi pengundi biasa setakat jam 6 petang - berdasarkan papan pemuka SPR - ialah 70.6 peratus. Bagaimanapun angka akhir mungkin berbeza.

Sementara itu, peratusan keluar mengundi di Kesidang ialah sekitar 65.7 peratus. Kawasan itu sepatutnya menjadi kerusi selamat bagi DAP jika peratusan keluar mengundi lebih tinggi memandangkan 61.5 peratus pengundinya bukan Melayu. Namun kini, persaingan dijangka sengit.

Kerusi lain yang perlu diperhatikan nanti ialah Ayer Keroh dan Bukit Katil. Kedua-duanya berisiko untuk dirampas oleh PN daripada PH.

Menurut anggaran electiondata.my, peratusan keluar mengundi bagi pengundi Cina di seluruh negeri setakat jam 6 petang ialah 58.8 peratus, pengundi India sebanyak 58 peratus, dan pengundi Melayu sebanyak 78.1 peratus.

5.30 petang: - Peratusan keluar mengundi setakat jam 5.20 petang tadi menghampiri 70 peratus, iaitu dalam lingkungan sasaran Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) sebanyak 70 hingga 75 peratus.

Ia mengatasi peratusan keluar mengundi PRN 2021, iaitu 65.9 peratus namun masih di bawah peratusan akhir semasa PRU ke-15 yang mencatatkan 79.2 peratus.

Walaupun angka keseluruhan adalah baik, tidak semua kerusi mencatatkan peratusan keluar mengundi yang tinggi.

Setakat laporan ini ditulis, peratusan keluar mengundi di Bandar Hilir – kubu kuat DAP – ialah 57.2 peratus.

Bagaimanapun, melainkan berlaku peralihan undi yang besar, DAP dijangka kekal memenangi kerusi yang 73.9 peratus pengundinya adalah kaum Cina berbanding Melayu (11.4 peratus).

Di dua kerusi lain yang dimenangi DAP – Kesidang dan Ayer Keroh – merupakan kerusi yang boleh dipengaruhi jumlah pengundi yang hadir. Kadar di kerusi tersebut masing-masing 65.1 peratus dan 64.8 peratus.

Menurut electiondata.my, peratusan keluar mengundi dalam kalangan pengundi Cina di seluruh negeri dianggarkan sebanyak 58.7 peratus setakat jam 5.15 petang.

Pengundi Cina membentuk 28.4 peratus daripada jumlah keseluruhan pengundi Melaka. Ia juga menganggarkan bahawa peratusan keluar mengundi dalam kalangan pengundi India adalah sekitar 57.5 peratus.

Sebagai perbandingan, bagi pengundi Melayu – yang merangkumi 62.6 peratus daripada jumlah pengundi – peratusan keluar mengundi setakat jam 5 petang adalah 77.7 peratus.

Pusat-pusat pengundian akan ditutup pada jam 6 petang.