PARLIMEN | Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail akan mencadangkan agar minit mesyuarat Lembaga Pengampunan Kuala Lumpur yang memutuskan supaya Najib Razak menghabiskan baki hukuman penjaranya di rumah dinyah klasifikasi.

Katanya, cadangan berkenaan akan dibentangkan semasa mesyuarat kabinet esok

Menurut Saifuddin, idea tersebut dibawa oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman (Muda-Muar) dan jika diterima akan dapat memberikan perspektif yang lebih tepat mengenai proses membuat keputusan oleh lembaga berkenaan.

"Saya (akan) membawa ideanya ke jemaah menteri untuk kita declassify... bukan laporan (tapi) minit mesyuarat lembaga pengampunan supaya ia memberikan keadilan atau memberikan perspektif yang lebih tepat terhadap satu proses di mana Lembaga Pengampunan itu berlaku.

"Saya fikir itu dalam jurisdiction dan tanggungjawab peguam negara, tapi saya tak ada keberatan (halangan).

“Esok mesyuarat jemaah menteri, saya akan – menteri pendidikan tinggi ada, kawan-kawan rakan saya ada – saya akan bawa.

"Saya akan memberanikan diri membawa, bahawa ini syor daripada Muar (Syed Saddiq).

“Syornya spesifik, apakah kerajaan bersedia untuk menimbangkan untuk declassify minit (mesyuarat lembaga)," kata Saifuddin ketika sesi soal jawab lisan di Dewan Rakyat pagi ini.

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