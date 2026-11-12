Menteri daripada Umno, termasuk Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi wajar meletakkan jawatan jika mereka tidak lagi yakin dengan kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata Menteri Digital, Gobind Singh Deo.

Gobind juga menyifatkan cadangan Zahid supaya Anwar membubarkan Parlimen dan bukannya merombak Kabinet susulan peletakan jawatan Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke sebagai Menteri Pengangkutan, sebagai tindakan tidak menghormati perdana menteri.

Zahid dan Umno sebelum ini menyatakan hasrat meninggalkan Anwar dan PH bagi bekerjasama dengan PAS pada pilihan raya umum akan datang dan mengambil alih Putrajaya.

Gobind Singh Deo, Pengerusi Kebangsaan DAP

"Jika beliau (Zahid) tidak yakin dengan kepimpinan (Anwar), beliau boleh meletakkan jawatan sebagai timbalan perdana menteri.

"Jika Umno dan BN tidak bersetuju dengan Anwar atau tidak yakin dengannya, mereka boleh meletakkan jawatan. Tidak perlu mendesak perdana menteri," katanya kepada media.

Mengulas lanjut, Gobind Singh yang juga Pengerusi Kebangsaan DAP berkata kerajaan Madani ketika ini masih berfungsi dengan baik selain negara berada dalam keadaan stabil.

Katanya, selain itu, ekonomi negara juga menunjukkan perkembangan positif dan terus menarik minat pelabur asing ke Malaysia.

“Hal itu (pembubaran Parlimen), terpulang kepada perdana menteri. Perdana Menteri yang mempunyai kuasa untuk membuat penentuan dan pada masa sekarang, Kabinet berfungsi dengan baik.

“Negara kita ada ekonomi yang stabil. Kita harus melihat bagaimana kita boleh membawa negara kita ke depan. Tidak perlu untuk kita bincang berkenaan dengan aspek pembubaran,” katanya lagi.

Rabu lalu, Setiausaha Agung DAP, Anthony Loke meletakkan jawatan sebagai menteri pengangkutan, susulan keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang memerintahkan bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman penjara bagi kes SRC International Sdn Bhd menerusi kaedah tahanan rumah di kediamannya di Langgak Duta.

Selain itu, baru-baru ini, wujud desakan daripada pihak tertentu supaya Parlimen dibubarkan berbanding melakukan rombakan Kabinet susulan tempoh pelantikan Menteri Kewangan II Amir Hamzah Azizan sebagai Ahli Dewan Negara akan berakhir pada 11 Dis ini.

Umno dan BN ketika ini tidak mempunyai jumlah kerusi Parlimen yang cukup untuk menjatuhkan kerajaan Anwar sekiranya mereka menarik balik sokongan.

Gambar Hiasan - Ahmad Zahid bersama Anwar

Walaupun BN menarik balik sokongan 30 Ahli Parlimennya, Anwar masih mempunyai sokongan 126 Ahli Parlimen. Jumlah itu melebihi majoriti mudah sebanyak 18 kerusi.

Umno memerlukan Gabungan Parti Sarawak (GPS) untuk turut menarik balik sokongan bagi memberi kesan kepada kedudukan kerajaan.

Pakar sains politik dari Universiti Sunway, Wong Chin Huat, berkata perkara itu tidak mungkin berlaku dalam masa terdekat kerana kerjasama dengan Anwar memberi banyak manfaat kepada gabungan parti dari Borneo itu.

Sementara itu, Gobind berkata DAP menyerahkan kepada Anwar untuk menentukan siapa yang akan menggantikan Loke sebagai Menteri Pengangkutan.

Anwar setakat ini belum memberikan sebarang isyarat bahawa dia akan melakukan rombakan Kabinet dalam masa terdekat.



