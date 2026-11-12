Manchester United memecat ketua jurulatih Michael Carrick, menurut kenyataan kelab itu, lapor Agensi Berita Jerman (dpa).

“Manchester United mengesahkan bahawa Michael Carrick meninggalkan jawatannya sebagai ketua jurulatih pasukan utama lelaki,” menurut kenyataan itu.

Carrick, bekas pemain United, kembali menyertai kelab berkenaan pada Januari dan membimbing pasukan itu menamatkan saingan Liga Perdana Inggeris di tempat ketiga.

Bagaimanapun, selepas permulaan musim yang mengecewakan, skuad The Red Devils kini berada dalam zon penyingkiran.

“Kelab membuat keputusan yang amat sukar bahawa perubahan perlu dilakukan bagi mencapai cita-cita kami,” menurut United.

Pengendali skuad kebangsaan Amerika Syarikat (AS) Mauricio Pochettino dilaporkan menjadi calon pengganti Carrick.



