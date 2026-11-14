Polis telah membekukan 13 akaun bank selepas seorang kontraktor mengadu bahawa dia membayar RM1.3 juta kepada seorang ejen untuk mendapatkan pekerja asing, tetapi hanya menerima sebahagian kecil daripada jumlah dijanjikan.

Ejen berkenaa n merupakan individu sama pernah dilaporkan Malaysiakini yang didakwa memperoleh kuota 1,125 pekerja asing menggunakan nama sebuah koperasi Orang Asli dan butiran palsu tentang keluasan tanah milik koperasi itu.

Kontraktor itu, yang dikenali di sini sebagai Shah (bukan nama sebenar), mendakwa ejen tersebut, yang dikenali sebagai Mr G, memberinya dokumen kelulusan palsu, hanya menghantar satu pertiga daripada jumlah pekerja yang dijanjikan, dan menyebabkan kebanyakan pekerja yang tiba tidak dapat bekerja secara sah selepas kuota itu disenaraihitamkan.

Pemalsuan dokumen untuk mendapatkan kuota yang kemudiannya didagangkan demi wang tunai dalam kes ini menunjukkan betapa sistem kuota pekerja asing mudah disalahgunakan, dan bagaimana orang tengah mengaut keuntungan atas kerugian pihak lain.

Dilahirkan di Pakistan dan kini warganegara Malaysia, Shah menjalankan sebuah syarikat yang memiliki lesen kontraktor G7 dan memegang lesen Agensi Pekerjaan Swasta (APS) yang sah di bawah Kementerian Sumber Manusia.

Dia berkata pada penghujung 2023, syarikatnya mempunyai projek bernilai kira-kira RM10 juta dan memerlukan tenaga kerja asing yang ramai, kebanyakannya dalam sektor pembinaan. Ketika itulah dia bertemu Mr G, yang menjanjikan kelulusan kuota untuk sektor perladangan dan pembinaan pada harga RM1,800 seorang pekerja.

Shah berkata dia tahu kos pemprosesan yang sah ialah sekitar RM1,500 seorang, tetapi menerima harga lebih tinggi itu kerana permohonan terdahulunya telah ditolak.

Dia membayar wang pendahuluan sebanyak RM780,000 dalam lebih 10 transaksi, sebahagiannya secara tunai.

“Dalam perniagaan ini, bayaran pendahuluan dan pembayaran tunai adalah perkara biasa,” katanya.

Namun, menurut Shah, tiada satu pun bayaran ini atau bayaran seterusnya dimasukkan ke dalam akaun atas nama Mr G.

Malaysiakini telah menyemak penyata bank, resit dan mesej antara kedua-dua lelaki itu yang menyokong penjelasannya tentang pembayaran tersebut.

Mr G kemudian memberitahunya bahawa 300 kuota telah diluluskan, 200 untuk sektor pembinaan dan 100 untuksektor perladangan. Shah meminta salinan dokumen kelulusan itu dan menyemaknya dengan Kementerian Dalam Negeri.

“Selepas menyemak dengan Kementerian Dalam Negeri, saya dapati dokumen kelulusan yang dibekalkan oleh Mr G adalah palsu,” katanya.

Malaysiakini telah mengesahkan dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Sumber Manusia bahawa dokumen itu palsu.

Apabila Shah menuntut wangnya dikembalikan, dia mendakwa Mr G datang semula dengan tawaran berbeza: kuota atas nama Koperasi Kijang Mas Negeri Pahang Berhad milik Orang Asli. Memandangkan Shah memegang lesen APS yang sah, dia diminta menguruskan 500 pekerja dari Pakistan yang akan dihantar bekerja di tanah koperasi itu.

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Bagi menampung wang pendahuluannya, Shah bersetuju menanggung semua kos lain, daripada kelulusan dan levi hinggalah pemeriksaan kesihatan dan Perkeso, di bawah konsep “kos sifar” untuk pekerja. Menurut kiraannya, jumlah yang dibayarnya melalui 13 akaun itu mencecah RM1.3 juta, dan Mr G menjanjikan keuntungannya akan datang apabila tanah itu diusahakan.

Shah berkata dia pergi bersama rakan sekutu Mr G, Ms K, ke Kedutaan Pakistan, di mana satu perjanjian mengikat telah ditandatangani. Dia berkongsi dokumen itu dengan Malaysiakini untuk pengesahan.

Namun, pekerja tidak tiba dalam jumlah yang dijanjikan. Hanya 169 daripada 500 orang sampai ke Malaysia. Shah mendakwa dia mencadangkan agar 100 orang daripada mereka dihantar dahulu kepada koperasi itu, memandangkan kuota tersebut dimaksudkan untuk tanahnya, tetapi Mr G enggan.

Kemudian kuota itu runtuh.

Kementerian Dalam Negeri menyenaraihitamkan koperasi itu kerana menggunakan dokumen palsu untuk mendapatkan kelulusan, dan apabila tiba masa pembaharuan permit kerja yang pertama, baki pekerja tidak dapat perbaharui permit mereka.

“Mereka tidak boleh bekerja secara sah. Saya terpaksa menggunakan wang saya sendiri untuk menghantar mereka pulang,” kata Shah.

Permintaannya untuk bayaran balik dijawab dengan pelbagai alasan, dan pada Januari 2026 dia membuat laporan polis di Ibu Pejabat Polis Daerah Sentul.

Peguam Shah, Azlan Shah, berkata Jabatan Siasatan Jenayah Komersial di Bukit Aman kemudian menulis surat kepada mereka bertarikh 1 Okt 2026, mengesahkan bahawa kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu.

“Siasatan polis masih berjalan,” katanya.

“Kami telah menasihati anak guam kami supaya mengambil tindakan sivil untuk menuntut semula wang itu, dan surat tuntutan telah dikeluarkan.”

Jurucakap Kementerian Dalam Negeri mengesahkan bahawa kes itu sedang disiasat dan kesemua 13 akaun telah dibekukan sebagai sebahagian daripada siasatan. Shah menyifatkan dirinya sebagai salah seorang pihak yang ditipu dalam kes ini.

Aduan koperasi itu sendiri sedang dikendalikan secara selari. Setiausahanya, Nazlan Mokhtar, membuat laporan polis di Balai Polis Travers, Brickfields, pada 19 Jan, mendakwa tandatangan pengerusi pada satu perjanjian dengan Agensi Pekerjaan Uni Jobs Sdn Bhd, sebuah syarikat yang dikaitkan dengan Mr G, telah dipalsukan.

Malaysiakini tidak dapat mengesahkan dakwaan itu secara bebas.

Malaysiakini telah menghubungi Mr G dan Ms K untuk mendapatkan komen.







