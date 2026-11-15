Sebanyak 207 penumpang dan kru Qingdao Airlines (QW907) dari China terkandas di Lapangan Terbang Sultan Mahmud (LTSM) di Kuala Nerus akibat cuaca buruk petang semalam.

Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu ACP Azli Mohd Noor berkata pesawat Airbus A321neo itu sepatutnya mendarat di Lapangan Antarabangsa Kuala Lumpur (KLIA), namun terpaksa dilencongkan ke LTSM selepas lebih sejam berlegar-legar di udara akibat cuaca buruk.

Beliau berkata buat sementara waktu, kesemua penumpang ditempatkan di tiga hotel sekitar Kuala Terengganu dan Kuala Nerus, sementara menunggu tindakan lanjut.

"Penerbangan tersebut dilaporkan selamat mendarat di LTSM kira-kira 5.30 petang semalam selepas turut tidak dapat dilencongkan ke Lapangan Antarabangsa Pulau Pinang (LTAAP) berikutan masalah kekurangan bahan api.

"Memandangkan LTSM tidak mempunyai perkhidmatan penyambungan semula bahan api, bekalan minyak bagi pesawat perlu diuruskan sama ada dari Kuantan, Pahang atau Kota Bharu, Kelantan," katanya ketika dihubungi hari ini.

-Bernama



