Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mencadangkan supaya tempoh latihan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN) dipanjangkan sekurang-kurangnya 90 hari atau 180 hari bagi memantapkan daya tahan pelatih.

Beliau berkata cadangan itu bagaimanapun bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan untuk membiayai pelaksanaan program berkenaan.

“Saya merasakan tempoh 45 hari itu walaupun mencukupi setakat ini, kalau ia mahu lebih mantap, haruslah difikirkan supaya dapat digandakan kepada 90 hari sekurang-kurangnya atau kemudian 180 hari kerana daya tahan dalam kalangan wira muda ini mesti diterapkan melalui kurikulum Insya-Allah 4.0 atau 5.0 nanti,” katanya.

Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan Perbarisan Tamat Latihan Wira Muda Negara Siri 4/2026 PLKN 3.0 di Bagan Datuk hari ini.

Turut hadir Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Latihan Khidmat Negara (JLKN) Brigedier Jeneral Samad Igom.

Ahmad Zahid berkata beberapa negara turut melaksanakan program khidmat negara dengan tempoh latihan sehingga setahun, yang dalam jangka panjang terbukti mampu membentuk generasi berdisiplin serta mempunyai daya tahan tinggi.

Dalam pada itu, beliau berkata kerajaan akan mengkaji kaedah untuk memanfaatkan tenaga bekas pelatih PLKN, termasuk dengan melibatkan mereka dalam aktiviti kesukarelawanan ketika berlaku bencana atau apabila diperlukan.

“Sekarang memang ada. Umpamanya di bawah Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negara di peringkat pusat, negeri dan daerah memang ada.

“Tetapi oleh kerana mereka akan berada dalam bidang berbeza, mungkin data boleh dikumpulkan untuk kita memobilisasikan mereka. Namun, jika mereka bekerja, itu agak sukar sedikit, tetapi mungkin suatu kaedah dapat dicari untuk membawa mereka menjadi sukarelawan ketika bencana atau ketika tenaga mereka diperlukan,” katanya.

Pada majlis itu, seramai 269 pelatih dari seluruh negara yang menjalani latihan di Rejimen 503 Askar Wataniah, Kem PLKN Hutan Melintang, menamatkan latihan selepas mengikuti modul selama 45 hari.

PLKN 3.0 Siri 4/2026, yang merupakan siri terakhir bagi tahun ini, menyaksikan seramai 1,899 wira muda negara berjaya menamatkan latihan di lapan pusat latihan di seluruh negara.

Pencapaian itu mewakili 102.10 peratus daripada sasaran pengambilan seramai 1,860 orang, sekali gus mencerminkan sambutan positif serta komitmen tinggi peserta terhadap pelaksanaan program berkenaan.

Daripada jumlah keseluruhan itu, seramai 1,149 orang merupakan wira muda lelaki manakala 750 orang terdiri daripada wira muda perempuan yang mengikuti latihan di enam Kem Cawangan Latihan Khidmat Negara (CLKN) serta dua Pusat Latihan Rela.

- Bernama

