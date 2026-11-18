Sepuluh bekas anggota Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri (Exco) Negeri Sembilan menarik balik saman pemula yang difailkan di Mahkamah Tinggi Seremban pada 5 Okt lalu bagi mencabar kesahihan warta yang membatalkan pelantikan mereka.

Dalam prosiding secara dalam talian hari ini, peguam Hafarizam Harun memaklumkan kepada Hakim Roz Mawar Rozain bahawa keputusan menarik balik saman itu dibuat susulan perkembangan semasa.

Dia merujuk kepada peletakan jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan, Ismail Lasim yang diumumkan dua hari lalu.

“Alasan penarikan balik saman ini, Yang Arif, adalah kerana perkembangan semasa telah mengatasi perkara yang dibangkitkan dan bahawa anggota Exco negeri, selaras dengan peruntukan perlembagaan, apabila seseorang Menteri Besar meletakkan jawatan, keseluruhan Exco juga akan gugur atau terbubar.

“Itu sahaja yang ingin saya nyatakan," katanya.

Hafarizam menegaskan anak guamnya, yang merupakan plaintif dalam saman berkenaan, mengambil pendirian bahawa tindakan itu perlu ditarik balik mengambil kira peruntukan perlembagaan serta keputusan Menteri Besar untuk meletakkan jawatan.

Dia berkata plaintif tetap bertegas untuk menarik balik saman itu walaupun Yang di-Pertuan Besar Tuanku Muhriz Tuanku Munawir masih belum mengeluarkan sebarang titah diraja berhubung peletakan jawatan Ismail.

Selain saman pemula itu, Hafarizam mengesahkan pihak plaintif turut akan menarik balik satu lagi saman berasingan yang difailkan di Mahkamah Persekutuan pada 14 Okt.

Plaintif yang sama sebelum ini memfailkan permohonan di mahkamah tertinggi negara itu bagi mendapatkan keputusan mahkamah berhubung persoalan perlembagaan yang berkaitan dengan peruntukan dalam Perlembagaan Negeri, susulan saman pemula yang dikemukakan mereka.

Hafarizam menambah bahawa pihak-pihak terlibat bersetuju dengan kos sebanyak RM20,000 kepada setiap defendan pertama dan kedua, masing-masing Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan dan kerajaan negeri, serta RM8,000 kepada Undang Yang Empat (Dewan Keadilan dan Undang atau DKU).

Plaintif dalam saman itu ialah Faizal Ramli, Zaifulbahri Idris, Mustapha Nagoor, Siow Kong Choon, Siti Nur Umaira Hasim, Asna Amin, Razi Ali, Suhaimizan Bizar, Fairuz Isa dan Razali Abu Samah.

Peguam Cyrus Das, Razlan Hadri Zulkifli dan Steven Thiru masing-masing mewakili defendan pertama, kedua dan ketiga dalam prosiding hari ini. Mereka bersetuju dengan pembayaran kos serta tidak membantah penarikan balik saman berkenaan.

Sepuluh bekas exco itu memfailkan saman berkenaan pada Oktober lalu dengan mendakwa, ketika itu, pembatalan pelantikan mereka oleh Tuanku Muhriz dibuat tanpa nasihat Menteri Besar, Ismail Lasim. Mereka memfailkan saman itu bagi mencabar kesahihan warta berkenaan.

Ketika difailkan, saman pemula itu disokong 10 afidavit daripada setiap bekas exco berkenaan, selain satu lagi afidavit yang diikrarkan oleh Ismail.

Pada 3 Ogos, sehari selepas mengangkat sumpah sebagai menteri besar, Ismail bertemu dengan puak Undang Yang Empat (ketua adat wilayah) yang pelantikannya dipertikaikan serta seorang lagi individu yang menuntut takhta, Tunku Nadzaruddin Tuanku Ja’afar.

Dalam pertemuan itu, Ismail menandatangani satu dokumen yang menyokong pengisytiharan oleh Undang Yang Empat pada 19 April, yang mendakwa menurunkan Tuanku Muhriz daripada takhta.

Apabila perkara itu terbongkar pada 6 Sept, Ismail menjauhkan diri daripada dokumen berkenaan dan menyatakan kesetiaannya kepada Tuanku Muhriz.

Beliau kemudian membuat laporan polis pada 8 Sept dan, pada hari berikutnya, mengeluarkan kenyataan mendakwa dirinya dipaksa menandatangani dokumen itu, sambil sekali lagi menegaskan kesetiaannya kepada Tuanku Muhriz.

Bagaimanapun, pada 15 Sept, satu mesyuarat exco yang dipengerusikan Ismail memutuskan untuk mengiktiraf Tunku Nadzaruddin sebagai Yang di-Pertuan Besar. Selepas itu, Ismail terus berpegang pada pendirian tersebut.

Tuanku Muhriz kemudian membatalkan pelantikan 10 anggota exco itu berkuat kuasa serta-merta pada 21 Sept atas dakwaan mereka melanggar sumpah jawatan.

Baginda merujuk Perkara XXXVIII(5) Perlembagaan Negeri yang menetapkan bahawa seseorang anggota exco memegang jawatan atas perkenan Yang di-Pertuan Besar.

Tuanku Muhriz kemudian meminta Ismail, yang kekal sebagai menteri besar, mengemukakan senarai baharu calon anggota exco untuk mendapat perkenan diraja.

Pada 16 Nov, Setiausaha Agung BN, Zambry Abd Kadir berkata Ismail telah mengemukakan surat peletakan jawatannya kepada Tuanku Muhriz, dengan salinan surat itu turut dihantar kepada Pengerusi BN, Ahmad Zahid Hamidi.

Bagaimanapun, Malaysiakini hari ini melaporkan bahawa sumber yang rapat dengan Ismail mendakwa Menteri Besar itu tidak meletakkan jawatan mahupun mengemukakan sebarang surat sedemikian kepada istana negeri.



