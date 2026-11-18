Bursa Malaysia dibuka rendah pada Rabu, seiring dengan penurunan di Wall Street semalaman berikutan kebimbangan mengenai aktiviti jualan saham berkaitan teknologi susulan gangguan yang menjejaskan rangkaian Agensi Keselamatan Negara (NSA), Microsoft Outlook dan Pentadbiran Penerbangan Persekutuan (FAA) Amerika Syarikat (AS).

Pada 9.05 pagi, FTSE Bursa Malaysia KLCI (FBM KLCI) menurun 5.35 mata kepada 1,569.80 daripada 1,575.15 semasa ditutup pada Selasa.

Indeks petunjuk pasaran dibuka rendah 0.70 mata kepada 1,574.45.

Pasaran secara menyeluruh negatif, dengan kaunter rugi mengatasi kaunter untung sebanyak 159 berbanding 153 manakala 209 kaunter tidak berubah, 2,262 kekal tidak diniagakan dan 14 yang lain digantung.

Jumlah dagangan sebanyak 188.82 juta unit bernilai RM90.45 juta.

Naib Presiden Penyelidikan Ekuiti Rakuten Trade Sdn Bhd Thong Pak Leng berkata FBM KLCI menurun di bawah paras ambang 1,580 mata, sejajar dengan aktiviti jualan di pasaran serantau.

“Aktiviti jualan melibatkan pelbagai sektor dengan YTL Corporation Bhd dan YTL Power International Bhd berdepan tekanan jualan yang ketara berikutan kemelut melibatkan Nvidia.

“Walaupun sentimen pasaran tidak menentu, kami menggalakkan pelabur membeli saham mewah pada paras semasa,” katanya kepada Bernama.

Dalam kalangan saham wajaran tinggi, Maybank menurun lima sen kepada RM9.92, Public Bank berkurangan empat sen kepada RM4.52, CIMB dan Tenaga Nasional, masing-masing merosot dua sen kepada RM7.02 dan RM12.56 serta IHH Healthcare menyusut 10 sen kepada RM7.86.

Dalam dagangan aktif, MMAG Holdings menambah setengah sen kepada 2.5 sen, MYDCD naik satu sen kepada 46 sen, Iris Group meningkat dua sen kepada 20.5 sen manakala Avangaad tidak berubah pada 29.5 sen dan Zetrix AI menurun setengah sen kepada 5.5 sen.

Kaunter paling untung ialah Malaysian Pacific Industries meningkat 10 sen kepada RM35.80, 99 Speed Mart dan Hong Leong Financial, masing-masing menambah lapan sen kepada RM3.04 dan RM17.32 serta Sarawak Plantation dan Binastra, masing-masing menokok tujuh sen kepada RM4.15 dan RM2.48.

Kaunter paling rugi ialah Samaiden menurun 48 sen kepada RM2.30, Sunway Construction berkurangan 17 sen kepada RM7.38, Hong Leong Bank merosot 14 sen kepada RM21.06, Ranhill Utilities dan IHH Healthcare, masing-masing menyusut 10 sen kepada RM2.57 dan RM7.86.

Di papan indeks, Indeks FBM Emas menurun 51.97 mata kepada 11,560.57, Indeks FBM Top 100 merosot 54.77 mata kepada 11,409.61 dan Indeks FBM ACE berkurangan 5.33 mata kepada 4,753.05.

Indeks FBM Emas Shariah menyusut 48.83 mata kepada 11,487.80 dan Indeks FBM Mid 70 menurun 35.82 mata kepada 16,369.58.

Mengikut sektor, Indeks Perkhidmatan Kewangan merosot 88.18 mata kepada 18,352.72, Indeks Perladangan berkurangan 35.31 mata kepada 8,784.98, Indeks Produk Perindustrian dan Perkhidmatan menurun 0.88 mata kepada 166.06 dan Indeks Tenaga menyusut 5.92 mata kepada 751.25.

- Bernama