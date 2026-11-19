公正党安邦国会议员罗兹雅日前建议允许夫妻共享产假，却遭马来西亚雇主联合会（MEF）反对。

雇联向《当今大马》发文告，指出这项建议的种种隐忧，包括可能冲击企业运作与生产力。

“必须审慎考量几项后果，包括若分属不同机构的两名员工长期或同时缺勤，企业运作难免受影响。”

“安排替补人手、编排班表及调配人力方面都会有困难。”

“聘请临时工、支付加班费及培训替补人手，同样会增加额外开支。”

罗兹雅上月在国会下议院提出这项建议后，《当今大马》向雇联查询意见，雇联高级顾问赛胡申遂（Syed Hussain Syed Husman）发表文告表达上述观点。

罗兹雅建议政府检讨现有产假条例，让夫妻得以共享产假。

她指出，这项安排有助新手父母应付产后突发状况，例如新生儿出现黄疸需要额外照料之时。

妇女、家庭及社会发展部长南茜苏克里随后回应，政府对此持开放态度，愿意探讨这项建议。

然而，雇联认为，夫妻往往受雇于不同公司、身处不同行业，甚至肩负关键职务，一旦共享产假，企业运作将面临更复杂的难题。

该组织担心，中小微企业、采用轮班制或全天候运作的行业，以及仰赖熟练技工的企业，受冲击尤甚。

认为产假应为母亲专属

雇联虽肯定罗兹雅提出该建议的好意，但仍坚持产假应为母亲专属。

“雇联认为，产假既不应与丈夫共享，也不宜转让。产假自有其特定目的，旨在让产妇休养复原，并在婴儿初生阶段亲自哺乳与照料。”

“现行条例赋予女员工98天产假，丈夫则享有连续7天有薪陪产假。雇联相信，这套制度已相当合理且兼顾各方。”

“任何修法相关的建议都须通盘考量，兼顾劳资双方权益、企业能否持续运作，以及国家整体生产力。”

雇联指出，丈夫若需更多时间照料家庭，大可善用现有管道，如申请年假、经雇主同意请无薪假，或采取弹性工作安排。

然而，雇联如今的立场似乎与2024年的表态有出入，当年雇联曾建议，允许新手妈妈将部分产假分给丈夫。

据《星报》2024年8月15日报道，赛胡申当时建议政府考虑推行共享育儿假，让夫妻更均衡地分担育儿责任。

家庭前线建议用“加法”

另一方面，公民组织“家庭前线”（Family Frontiers）研究与政策协调员刘碧云也提醒，切勿为了推行共享育儿假而削减母亲原有的产假。

该组织虽乐见社会推动父母共担育儿责任，更鼓励父亲愈加参与照顾孩童，但强调不应建立在牺牲母亲的权益之上。

“现有的98天产假方向正确，绝对值得进一步加强，绝不能以挪用其中天数来充当父亲的额外假期，变相削减产假。”

“相关政策必须公平合理，在此前提下，我们应当做‘加法’，而非‘减法’。”

她指出，母亲需要产假调养身体，并与新生儿建立亲密连结。

“父亲应享有独立的陪产假，初期可定为两周，日后视检讨结果逐步延长，并增设领取部分薪资的延长假期选项。”

“与此同时，我们也必须确保制度周全，让父亲在申请这项假期时，不会因此遭惩罚，也不致影响职场发展或工作保障。”



