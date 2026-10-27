妇女、家庭及社会发展部长南茜苏克里表示，该部准备细究让丈夫与妻子共享产假的建议，让夫妻在孩子出生后，有更多空间照顾母亲和婴儿的需求。

南茜今天为妇女部总结2027年财案时表示，该建议有利于让夫妻拥有更多时间陪伴家庭。

“谢谢（安邦）国会议员，我们将研究该建议。”

“我希望在后方的部门官员记录这项建议，这是个很好的建议。”

“若有人提出让家庭共同相处的机会，我非常支持。”

罗兹雅提出建议

公正党安邦国会议员罗兹雅提出上述建议，认为政府需检讨产假细则，让家长得以共享该时段。

罗兹雅表示，该建议能协助家长处理产后的特定事项，包括如有需要格外照料患黄疸的婴孩。

她说，当丈夫的既定陪产假有限，妻子需运用她部分产假时长给丈夫机会协助照顾婴孩，类似情况仍在发生。

她建议政府考虑共享产假机制，让父母双双拥有照顾婴孩的弹性空间。

自2023年1月1日落实《1955年劳动法修正案》起，半岛和纳闽的在职妇女产假从原来的60天增至98天，符合既定资格的在职爸爸则可获多达7天的陪产假。







