Status kerjasama politik antara Perikatan Nasional (PN) dan Barisan Nasional (BN) Pahang menjadi mesej utama cuba disampaikan menerusi pantun Timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Man.

Pantun itu dibacakan Ahli Dewan Undangan Negeri (Adun) Cheka semasa perbahasan Belanjawan Pahang 2027 sempena Persidangan Dewan Undangan Negeri (DUN) Pahang, hari ini.

Pantun empat kerat itu berbunyi:

"Satu dua tiga empat,

Bila pula Pahang nak berpakat,

Rakyat menanti penuh semangat,

Semoga Pahang terus berkat,"

Tuan Ibrahim Tuan Man 'risik khabar' kerjasama PN-BN Pahang

Tuan Ibrahim ketika sidang media selepas itu berkata, pantun berkenaan bukan sekadar 'bunga bahasa', sebaliknya gambaran harapan rakyat yang mahu melihat muafakat politik seperti di beberapa negeri lain.

"Pantun itu pantun 'merisik khabar'. Kita tengok muafakat politik ini sebenarnya sangat positif dan rakyat menunggu, rakyat menanti," katanya.

Dia menjelaskan, hasrat itu sering disuarakan masyarakat ketika turun padang, termasuk persoalan mengapa kerjasama seumpama itu tidak dapat direalisasikan di Pahang.

"Saya turun mana-mana pun rakyat Pahang mengharapkan kalau boleh macam negeri lain... kita boleh buat di Melaka, Johor dan Negeri Sembilan. Mereka tanya apa payahnya di Pahang?" tambahnya.

Tuan Ibrahim berkata, pantun itu juga membawa mesej supaya perbezaan politik tidak menyebabkan kedua-dua pihak berpecah hingga menghilangkan kekuatan masing-masing.

Dia bagaimanapun menegaskan sebarang kerjasama politik tidak bermakna PN akan mengetepikan tanggungjawab sebagai pembangkang.

"Peranan sebagai semak dan imbang akan kita kekalkan. Yang patut ditegur, kita tegur. Yang dikritik, kita kritik. Yang dicadang, kita cadang," katanya.

Ditanya sama ada sudah ada perbincangan rasmi dengan kerajaan negeri mengenai gabungan PN-BN di Pahang, Tuan Ibrahim berkata, setakat ini hanya pertemuan tidak rasmi.

"Buat masa ini jumpa-jumpa kawan-kawan gitu aje. Minum-minum, duduk-duduk sekali adalah. Tapi kita terbuka untuk berbincang," katanya.

Kelewatan bangunkan sumber unsur REE

Dalam pada itu, dia turut mempersoalkan kelewatan kerajaan Pahang membangunkan sumber unsur nadir bumi (REE) sehingga negeri itu rugi hasil apabila bahan berkenaan dibawa keluar dan diisytihar sebagai tanah liat.

"Pahang perlu memohon projek perintis untuk pemetaan dan pengeluaran REE seperti yang dilakukan Perak dan Negeri Sembilan," katanya.

Tiga isu utama turut dibangkitkan dalam Belanjawan iaitu ketirisan hasil negeri, terlalu banyak peruntukan one-off dan keperluan pendapatan teras yang lebih stabil.

Menurutnya, kerajaan perlu menggerakkan penguatkuasaan bagi mendapatkan semula hasil negeri yang tidak dibayar, termasuk oleh syarikat berkaitan kerajaan (GLC) negeri sendiri.

Selain itu, dia berkata, terlalu banyak peruntukan one-off dalam belanjawan tidak membantu kestabilan ekonomi jangka panjang, walaupun ia digemari rakyat.

Tuan Ibrahim juga menyentuh isu pemilikan tanah apabila ramai rakyat Pahang yang telah meneroka tanah puluhan tahun masih belum mendapat hak milik.

"Ada yang bapa dan datuk mereka sudah meninggal dunia, tetapi hak milik masih belum dapat. Bila hak milik tidak dapat, kerajaan negeri rugi hasil, orang kampung rugi hak milik," katanya.