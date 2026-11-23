地方政府非公共空间业主，法庭判民众集会无须其批准
刊载: Nov 23, 2026 6:31 PM
上诉庭裁定，地方政府并非其所管辖公共空间的业主或合法占有人，因此民众若援引《和平集会法令》使用场地举办公共集会，无需事先取得地方政府同意。
《自由今日大马》报道，上诉庭三司今日聆审律师公会就2022年公正之行案所提出上诉后，作出上述裁决。
法官朱家昇指出，吉隆坡市政厅在《地方政府法令》下负有管制并维护公共空间的职责，却并未赋予市政厅占有人的法律地位。
上诉庭裁定，地方政府并非其所管辖公共空间的业主或合法占有人，因此民众若援引《和平集会法令》使用场地举办公共集会，无需事先取得地方政府同意。
《自由今日大马》报道，上诉庭三司今日聆审律师公会就2022年公正之行案所提出上诉后，作出上述裁决。
法官朱家昇指出，吉隆坡市政厅在《地方政府法令》下负有管制并维护公共空间的职责，却并未赋予市政厅占有人的法律地位。
“单凭管制（即‘规管’）和照料（即‘维护’）公共场所的法定职责，并不能等同拥有占有人的法律地位。”
不过，上诉庭同时裁定，地方政府依然保有权限，规管辖下公共空间的活动，包括禁止大声播放音乐、抽烟等。
2022年6月17日，因着反贪会调查上诉庭法官纳兹兰，律师公会在马莫草场发起和平集会，却在当天遭警方拦阻，拒绝放行参与集会的数百律师游行前往国会大厦提呈抗议备忘录。
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