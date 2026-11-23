上诉庭裁定，地方政府并非其所管辖公共空间的业主或合法占有人，因此民众若援引《和平集会法令》使用场地举办公共集会，无需事先取得地方政府同意。

《自由今日大马》报道，上诉庭三司今日聆审律师公会就2022年公正之行案所提出上诉后，作出上述裁决。

法官朱家昇指出，吉隆坡市政厅在《地方政府法令》下负有管制并维护公共空间的职责，却并未赋予市政厅占有人的法律地位。

“单凭管制（即‘规管’）和照料（即‘维护’）公共场所的法定职责，并不能等同拥有占有人的法律地位。”

不过，上诉庭同时裁定，地方政府依然保有权限，规管辖下公共空间的活动，包括禁止大声播放音乐、抽烟等。

2022年6月17日，因着反贪会调查上诉庭法官纳兹兰，律师公会在马莫草场发起和平集会，却在当天遭警方拦阻，拒绝放行参与集会的数百律师游行前往国会大厦提呈抗议备忘录。