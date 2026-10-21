上诉庭批准律师公会就2022年公正之行提出的部份上诉，裁定该组织及其4名理事会成员的宪法权利在这场游行中受到侵犯，获赔合共5万9499令吉。

以朱家昇为首的上诉庭三司谕令政府，向律师公会支付1万9499令吉特别赔偿，并分别向谢依琳、莫哈末依兹里、阿南德及慕希达支付1万令吉。

另两名法官为法依扎与林福龙。

谢依琳等四人兴讼时为律师公会理事会成员，其中谢依琳为主席。

游行于2022年6月17日举行，旨在抗议反贪会公开宣布调查时任上诉庭法官纳兹兰（现为联邦法院法官）。

律师公会认为，这项宣布干预司法独立，有违三权分立原则。

吉隆坡高庭去年3月20日裁定，警方通过附加条件禁止游行，已属越权。不过，高庭仅判予律师公会1令吉的象征性赔偿，这个金额是律师公会代表律师所提出。

起诉人是于2022年10月20日入禀诉讼，并将金马前警区主任诺德汉、全国总警长、内政部长及政府等六造列为答辩方，指他们侵犯起诉人在《2012年和平集会法令》下享有的权利。

起诉人指称，他们与约500名会员及实习律师被阻止从马莫草场游行至国会，以向时任首相依斯迈沙比里或其代表提呈备忘录。

驳非法禁锢索赔

朱家昇发表判词时，亦撤销高庭宣判在马莫草场集会须取得吉隆坡市政厅同意的裁决。

上诉庭裁定，律师公会依据《2012年和平集会法令》第9条文向警方提交的通知有效。

“金马警区主任设下游行条件的信函，因逾期发出而无效。”

“律师公会已于2022年6月3日通知警方，却直到6月16日，即距离集会不到24小时才收到回复。根据该法令第14条文，警方若要设下任何条件，必须在三天内回复。”

不过，三司维持高庭驳回非法禁锢索赔的裁决，并认为参与者的人身自由并未被完全剥夺。

“尽管参与者被禁止游行至国会，但他们并未受到实际阻拦，仍可离开该处。”

上诉庭也维持警方无须承担公职失当法律责任的裁决，并驳回这项索赔，因为起诉人未能达到所需的严格标准。

三司也拒绝判给一般、加重及惩戒赔偿，并谕令上述赔偿款项从高庭判决日起，按年利率5%计息，直至全数付清。

法庭未就堂费做出谕令。