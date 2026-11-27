Pengerusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, RSN Rayer menggesa Perdana Menteri Anwar Ibrahim supaya tidak menghadiri acara di Tamil Nadu, India, pada bulan depan, sebagai tanda protes terhadap tindakan kerajaan negeri itu yang mengingkari perintah Mahkamah Agung—satu tindakan yang telah mencetuskan kemarahan dalam kalangan penganut Hindu.

Rayer, yang juga Ahli Parlimen Jelutong, memberitahu Malaysiakini bahawa dia dimaklumkan Anwar mungkin akan menghadiri acara 'Non Resident Tamil Day 2027', yang dianjurkan oleh kerajaan negeri Tamil Nadu di Pusat Perdagangan Chennai dari 11 hingga 13 Januari.

Wakil rakyat daripada DAP itu berkata, Anwar wajar memboikot acara tersebut sebagai tanda menghormati kemarahan dan kekecewaan yang dirasai oleh penganut Hindu di Malaysia berhubung kontroversi berkenaan.

Dia merujuk kepada kegagalan kerajaan negeri Tamil Nadu mematuhi perintah Mahkamah Agung untuk menyalakan pelita istiadat 'Maha Deepam' di tiang 'Deepathoon'—yang terletak berhampiran makam (dargah) Hazrat Sultan Sikandar Badusha Auliya. Sebaliknya, pelita itu hanya dinyalakan di 'Deepa Mandapam', iaitu sebuah astaka tradisional yang terletak di lereng bawah Bukit Thiruparankundram.

Walaupun pihak pempetisyen dalam kalangan penganut Hindu menganggap tiang tersebut sebagai tapak bersejarah bagi penyalaan pelita istiadat semasa perayaan 'Karthigai Deepam', pihak berkuasa pula membangkitkan isu tuntutan bertindih yang melibatkan jawatankuasa makam tersebut, perbezaan tafsiran sejarah, serta kebimbangan mengenai ketenteraman awam.

"Penganut Hindu di Malaysia, seperti juga penganut Hindu di Tamil Nadu dan di seluruh dunia, berasa marah, kesal, dan kecewa terhadap keengganan sengaja serta tindakan mencabar secara biadab oleh kerajaan negeri Tamil Nadu yang tidak mematuhi perintah Mahkamah Agung," kata Rayer dalam satu kenyataan.

"Tindakan mengingkari dan keengganan sengaja oleh kerajaan Tamil Nadu untuk mematuhi perintah Mahkamah Agung ini bukan sahaja melukakan perasaan serta sensitiviti keagamaan penganut Hindu—yang merangkumi hampir 90 peratus penduduk di Tamil Nadu—malah turut menafikan dan menghalang hak perlembagaan penganut Hindu di Tamil Nadu untuk mengamalkan kepercayaan agama mereka di negara sendiri," tambahnya.

Rayer menyatakan bahawa Malaysia juga mempunyai populasi penganut Hindu yang besar, dan sejak Merdeka, komuniti tersebut dapat menyambut perayaan serta menjalankan ritual keagamaan mereka—seperti Deepavali, Thaipusam, dan Karthigai Deepam—dengan sekatan yang minimum.

“Berdasarkan hal ini, dan selaku pengerusi Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, saya dengan tegas namun penuh hormat menggesa perdana menteri supaya tidak menghadiri atau menghantar sebarang delegasi Malaysia ke persidangan ‘Non-Resident Tamil Day 2027’ yang akan datang di Tamil Nadu.

"Langkah ini bertujuan sebagai satu bentuk protes, serta sebagai tanda menghormati perasaan dan sensitiviti keagamaan penganut Hindu di Malaysia,” tambahnya.

Kaitan dengan Kollywood

Rayuan Rayer ini mungkin meletakkan Anwar dalam situasi politik yang agak sukar.

Perdana menteri berharap dapat memanfaatkan populariti C. Joseph Vijay—seorang pelakon yang kini menjadi Ketua Menteri Tamil Nadu—bagi mengukuhkan sokongan masyarakat India di Malaysia, yang menurut pemerhati, semakin merosot.

C. Joseph Vijay, pelakon yang kini menjadi Ketua Menteri Tamil Nadu





Hubungan antara kedua-dua pemimpin ini pernah mencuri tumpuan pada bulan September lalu, susulan dakwaan bahawa Vijay telah ‘mengabaikan’ Anwar dengan memilih untuk pergi ke London, sedangkan pada masa yang sama Anwar sedang menghadiri Sidang Kemuncak Pemimpin BRICS ke-18 di New Delhi.

Dalam satu temu bual eksklusif bersama saluran televisyen Tamil Nadu, Thanthi TV, Anwar menepis spekulasi bahawa pihak Chennai gagal membalas cadangan lawatan ke Malaysia.

Dia menegaskan bahawa pertemuan dua hala dengan Vijay masih dalam perancangan dan boleh diadakan sama ada di Putrajaya atau Chennai.

Sejak sekian lama, Anwar sering memanfaatkan populariti bintang filem Tamil dalam kalangan masyarakat India di Malaysia. Sebagai contoh, dia kerap menyebut nama mendiang MG Ramachandran—yang lebih dikenali sebagai MGR—semasa kempen pilihan raya, malah menyanyikan lagu-lagunya serta meniru gaya tarian yang menjadi identiti ikon tersebut.