Tindakan saman yang difailkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MCMC) terhadap Google tidak menjejaskan komitmen pelaburan bernilai berbilion ringgit gergasi teknologi itu di Malaysia, kata Perdana Menteri Anwar Ibrahim.

Anwar berkata jaminan itu diperoleh selepas beliau berhubung secara langsung dengan presiden dan ketua pegawai pelaburan Alphabet dan Google, Ruth Porat, semalam bagi membincangkan isu pematuhan kawal selia tempatan dan kerjasama menangani kandungan perjudian dalam talian.

"Semalam saya dapat hubungi Ruth Porat sendiri dan dia menjawab akan bekerjasama menangani masalah ini.

“Jadi ia tidak akan menjejaskan (pelaburan) sebenarnya," kata Anwar kepada pemberita selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Bandar Baru Ampang, hari ini.

MCMC baru-baru ini mengumumkan memfailkan dua saman terhadap Google LLC, menuntut jumlah ganti rugi RM600 juta berhubung dakwaan kegagalan syarikat itu menangani kandungan berbahaya di YouTube.

Anwar berkata tindakan undang-undang itu diambil selepas aduan kerajaan berhubung promosi perjudian dalam talian tidak menerima tindakan sewajarnya meskipun tempoh laporan telah mencecah enam bulan.

Anwar beramah mesra dengan jemaah yang solat bersamanya di Masjid Bandar Baru Ampang hari ini.

Google sebelum ini mengumumkan pelaburan sebanyak AS$15 bilion (kira-kira RM61.1 bilion) di Malaysia bagi tempoh 2027 hingga 2028, merangkumi peluasan infrastruktur digital, pembangunan pusat data serta inisiatif tenaga bersih dan pengurusan sumber air.

Sementara itu, mengenai perkembangan isu tarif perdagangan AS, Anwar berkata Washington wajar meneliti semula sebarang cadangan pengenaan tarif ke atas produk cip semikonduktor yang dikeluarkan syarikat negara itu di Malaysia untuk dieksport semula ke pasaran AS.

Katanya perkara berkenaan merupakan antara laporan utama yang dibentangkan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Johari Abdul Ghani dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini.

“Kalau pelaburan dari Amerika, buat cip di sini kemudian untuk dieksport ke Amerika itu sepatutnya mereka teliti semula," katanya.

Baru-baru ini, Malaysia disenaraikan antara 14 ekonomi yang berdepan cadangan tarif baru AS di bawah Seksyen 301 Akta Perdagangan 1974 antara 15 hingga 35 peratus, sekali gus mendorong Putrajaya giat berunding bagi memastikan kadar tersebut kekal mematuhi siling 19 peratus serta mengekalkan pengecualian bagi sektor semikonduktor negara.

- Bernama