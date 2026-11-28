Baru hari pertama kempen pilihan raya negeri Sarawak, GPS sudah menang 29 kerusi tanpa bertanding, hanya kurang 13 kerusi untuk memenangi pilihan raya itu.

Ini berdasarkan paparan papan pemuka Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR) bagi pilihan raya negeri itu.

Sebanyak 42 kerusi diperlukan untuk memperoleh majoriti mudah.

Antara yang menang tanpa bertanding termasuk Pengerusi GPS Abang Johari Openg (Gedong), serta dua timbalannya, Awang Tengah Ali Hasan (Bukit Sari) dan Douglas Uggah Embas (Bukit Saban).

Sementara itu, Presiden Parti Demokratik Progresif (PDP) Tiong King Sing berdepan calon Parti Bansa Dayak Sarawak (PBDS), Stanley Pua Anak Api @ Japang, di Dudong.

Chong Chieng Jen dari DAP pula berdepan saingan tiga penjuru untuk merampas semula Kota Sentosa, kerusi yang disandangnya sejak 2006 sebelum dirampas GPS pada pilihan raya negeri 2021.



