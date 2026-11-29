Malaysia perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap kegiatan perisikan Israel di negara jiran susulan peningkatan aktiviti agensi perisikan Mossad di rantau ini, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Beliau berkata Majlis Keselamatan Negara (MKN) telah diminta memaklumkan kepada rakyat mengenai perkembangan berkenaan, termasuk kegiatan yang didakwa menggunakan pangkalan di negara jiran.

Anwar berkata kegiatan berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam tempoh tiga hingga empat tahun kebelakangan ini, sekali gus menuntut perhatian serius terhadap aspek keselamatan negara.

"Saya dah minta Majlis Keselamatan Negara memaklumkan kepada rakyat bahawa kegiatan Mossad Israel itu daripada pangkalan di negara jiran sangat kuat. Dalam tiga empat tahun ini naik tiga empat kali, tiga kali kekuatan dia," kata beliau ketika berucap pada Majlis Semarak Wakaf Perdana 2026 di George Town, hari ini.

Perdana Menteri berkata kegiatan berkenaan turut melibatkan pembelian tanah oleh pihak yang dikaitkan dengan Israel di beberapa lokasi di Thailand, termasuk Phuket, Bangkok dan selatan negara itu.

Sehubungan dengan itu, beliau berkata Malaysia perlu mengekalkan hubungan baik dengan negara jiran bagi memastikan sebarang ancaman keselamatan serantau dapat ditangani melalui kerjasama yang berkesan.

Perdana Menteri berkata hubungan diplomatik yang baik penting dalam menghadapi perkembangan geopolitik semasa, namun pada masa yang sama Malaysia perlu sentiasa berwaspada dan memperkukuh keupayaan keselamatan sendiri

"Kita kena awasilah. Kita kena baik dengan negara jiran supaya dapat kita tangani hal ini. Dan kedua, kita kena waspada supaya kekuatan kita tegas, cekap dan kuat," kata beliau.

Dalam ucapannya, Anwar turut menyentuh kepentingan kebijaksanaan dalam mengurus hubungan antarabangsa, khususnya dengan negara kuasa besar bagi melindungi kepentingan serta keselamatan Malaysia.

Beliau berkata Malaysia perlu mengambil pendekatan diplomatik yang seimbang berdasarkan kepentingan strategik negara, termasuk dalam hubungan dengan Amerika Syarikat dan China.

-Bernama



