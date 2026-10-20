ULASAN | Literasi politik di negara ini perlu dinilai dengan lebih kritis kerana demokrasi tidak akan benar-benar matang jika rakyat hanya diingati ketika pilihan raya, sedangkan suara, kepentingan dan kesusahan mereka sering menjadi bahan perdebatan politik sepanjang penggal pemerintahan.

Masalah utama bukan semata-mata rakyat kurang berminat terhadap politik, tetapi sejauh mana sistem politik berjaya membina masyarakat yang memahami kuasa mereka, menilai tanggungjawab pemimpin dan menuntut pertanggungjawaban tanpa terperangkap dalam sentimen kepartian.

Kesedaran politik mesti sampai ke akar umbi kerana keputusan kerajaan tentang ekonomi, pendidikan, kesihatan, pekerjaan dan pembangunan setempat bukan isu terpencil, sebaliknya menentukan kualiti kehidupan rakyat, khususnya golongan yang paling terkesan oleh perubahan dasar dan tekanan kos sara hidup.

Namun, pendidikan politik masih berisiko menjadi pendidikan kepartian apabila masyarakat lebih banyak didedahkan kepada propaganda, serangan terhadap lawan dan slogan kemenangan berbanding perbincangan tentang dasar, kebertanggungjawaban serta kesan sebenar sesuatu keputusan terhadap kehidupan rakyat.

Keadaan ini menimbulkan persoalan yang lebih besar: adakah rakyat dididik untuk memahami politik, atau sekadar dibentuk untuk menyokong kelompok tertentu tanpa keberanian mempersoalkan kelemahan pihak yang mereka pilih sendiri?

Kritikan ini penting kerana kesetiaan politik yang tidak disertai pemikiran kritis boleh menjadikan penyokong terlalu mudah mempertahankan kesilapan pemimpin sendiri, tetapi pada masa yang sama membesar-besarkan kelemahan pihak lawan tanpa menggunakan ukuran yang konsisten.

Dalam konteks penyertaan demokrasi, hakikat bahawa masih ada individu yang tidak mengundi juga wajar diberikan perhatian serius, bukannya sekadar dijadikan alasan untuk melabel mereka sebagai tidak bertanggungjawab atau tidak peduli terhadap masa depan negara.

Keengganan mengundi boleh berpunca daripada pelbagai faktor, termasuk kurangnya kesedaran, halangan praktikal, kekecewaan terhadap institusi politik atau tanggapan bahawa perubahan kepimpinan tidak membawa perbezaan yang bermakna kepada kehidupan mereka.

Mengundi berdasarkan emosi

Oleh itu, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya mengapa rakyat tidak keluar mengundi, tetapi juga apakah yang menyebabkan sebahagian daripada mereka berasa bahawa penyertaan politik tidak lagi memberikan makna atau keyakinan yang mencukupi.

Parti politik dan pemimpin tidak boleh meletakkan seluruh beban membina demokrasi pada bahu pengundi kerana mereka sendiri perlu menunjukkan bahawa mandat rakyat diterjemahkan kepada dasar yang jelas, pelaksanaan yang berkesan dan pertanggungjawaban yang boleh dinilai.

Lebih membimbangkan, budaya mengundi berdasarkan emosi dan ikutan boleh melemahkan pertimbangan demokratik apabila populariti, kemarahan, sentimen kelompok dan kandungan tular mengatasi penelitian terhadap rekod prestasi, manifesto serta kemampuan seseorang calon.

Media sosial mempercepatkan masalah ini apabila maklumat yang membangkitkan kemarahan atau membangkitkan semangat kelompok mudah mendapat perhatian, sedangkan penjelasan dasar yang rumit dan analisis berasaskan bukti memerlukan masa serta kesediaan untuk berfikir.

Dalam suasana sedemikian, pengundi berisiko menjadi pengguna politik yang hanya memilih maklumat yang mengesahkan kepercayaan sendiri, menolak kritikan terhadap pihak yang disokong dan menerima dakwaan terhadap pihak lawan tanpa proses semakan yang setara.

Demokrasi yang sihat menuntut lebih daripada kehadiran di peti undi kerana rakyat perlu berani menukar pendirian apabila fakta berubah, menegur pemimpin sendiri apabila berlaku kegagalan dan menghormati perbezaan pandangan tanpa menjadikan politik sebagai permusuhan peribadi.

Justeru, literasi politik mesti bergerak melangkaui kempen menggalakkan orang mengundi kepada usaha membina rakyat yang mampu berfikir secara bebas, mempersoalkan kuasa secara berfakta dan menuntut hasil yang boleh diukur, kerana demokrasi hanya bermakna apabila rakyat bukan sekadar menjadi angka pilihan raya, tetapi benar-benar menjadi pemegang kuasa yang sedar akan hak dan tanggungjawab mereka.

AZRIE AZEH ialah setiausaha Pertubuhan Muafakat Terengganu Baru.

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