ULASAN | Kontroversi pengampunan bersyarat Najib Razak kini memasuki fasa baru. Kali ini isu utamanya bukan lagi tahanan rumah itu sendiri. Isunya ialah ketelusan terpilih.

Apabila petikan minit Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dinyah klasifikasi dan ditularkan, kerajaan membuka satu persoalan perlembagaan yang tidak boleh dijawab dengan slogan: jika satu proses pengampunan diraja boleh didedahkan untuk penelitian awam, apakah prinsip yang menentukan bila proses lain kekal sulit?

Minit yang dinyah klasifikasi menunjukkan Peguam Negara Mohd Dusuki Mokhtar dan Menteri Wilayah Persekutuan Hannah Yeoh membantah Najib menjalani baki hukuman di rumah.

Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim, tetap memperkenankan pengampunan bersyarat itu.

Urutan ini penting dari sudut perlembagaan kerana ia menunjukkan wujudnya perbezaan pandangan dalam proses tersebut tanpa menafikan pelaksanaan akhir kuasa pengampunan diraja di bawah Perkara 42 Perlembagaan Persekutuan.

Tony Pua menonjolkan bantahan tersebut apabila menyebarkan minit berkenaan.

Dari sudut politik, tindakan itu membantu menolak dakwaan bahawa DAP atau wakil kerajaan merekayasa tahanan rumah Najib yang menjalani hukuman terkait kesalahan kes SRC International Sdn Bhd.

Namun dari sudut perlembagaan, pendedahan itu menimbulkan masalah berbeza.

Ketelusan tidak boleh menjadi lampu suluh yang hanya dinyalakan apabila cahayanya menguntungkan politik sendiri.

Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata minit tersebut mungkin dinyah klasifikasi kerana diperlukan bagi prosiding mahkamah susulan cabaran semakan kehakiman oleh Badan Peguam Malaysia.

Perlukan kriteria jelas

Penjelasan itu munasabah dan perlu dibezakan daripada dakwaan kebocoran politik.

Jabatan Peguam Negara menentang permohonan Badan Peguam Malaysia, dan bahan yang dinyah klasifikasi mungkin mempunyai tujuan pembuktian di mahkamah.

Namun keperluan undang-undang tidak menghapuskan persoalan dasar awam yang terhasil daripada pendedahan tersebut.

Ahli Parlimen Tasek Gelugor, Wan Saiful Wan Jan, mencabar Putrajaya supaya turut menyah klasifikasi minit lembaga pengampunan 2018 berkaitan pengampunan penuh Anwar.

Cabaran itu tidak membuktikan bahawa kedua-dua kes adalah sama dari segi undang-undang. Fakta, lembaga, permohonan dan keadaan perlembagaan adalah berbeza.

Tetapi apabila kerahsiaan ditembusi dalam satu kes pengampunan politik yang sensitif, ketekalan menjadi persoalan yang sah untuk diteliti.

Dalam negara berperlembagaan, kerajaan tidak boleh memilih ketelusan sebagai alat politik sementara menuntut kerahsiaan apabila pendedahan lain menjadi kurang selesa kepada naratifnya atau kepada kepentingan pihak yang memegang kuasa pada masa tertentu.

Penilaian saya ialah kerajaan kini memerlukan peraturan pendedahan berprinsip, bukan improvisasi mengikut kes.

Perbincangan lembaga pengampunan melibatkan Yang di-Pertuan Agong, penasihat perlembagaan dan representasi sensitif mengenai individu yang disabitkan.

Penerbitan rutin boleh menjejaskan keterbukaan perbincangan dan mempolitikkan proses yang sepatutnya berada di atas persaingan partisan biasa. Namun kerahsiaan mutlak semakin sukar dipertahankan apabila rekod tertentu dinyah klasifikasi lalu digunakan dalam perbahasan awam.

Penyelesaiannya bukan kerahsiaan menyeluruh atau penerbitan politik atas permintaan.

Malaysia memerlukan kriteria jelas tentang bila rekod sedemikian boleh dinyah klasifikasi: keperluan litigasi, persetujuan pihak berkuasa yang kompeten, perlindungan maklumat peribadi, pemeliharaan kerahsiaan diraja dan penjelasan tentang bahagian yang terus dilindungi.

Diperkukuh melalui alasan, bukan simetri paksaan

Di sinilah retorik politik memerlukan disiplin. Pemimpin Umno menuntut penjelasan sama ada Yang di-Pertuan Agong bersetuju atau tidak dengan pendedahan tersebut, dan di bawah kuasa apakah minit itu dinyah klasifikasi.

Itu persoalan prosedur yang sah. Jawapannya perlu diberikan melalui dokumen dan undang-undang, bukan sindiran.

Pada masa sama, pengkritik juga harus mengelakkan gambaran bahawa bantahan peguam negara dan Yeoh membuktikan keputusan diraja akhirnya menjadi kurang sah dari segi perlembagaan.

Perkara 42 tidak menjadi lemah hanya kerana penasihat berbeza pandangan.

Kepentingan perlembagaan terletak pada membezakan nasihat, perbincangan dan kuasa muktamad. Maruah institusi beraja dilindungi bukan dengan menyembunyikan perbezaan, tetapi dengan memastikan bantahan penasihat tidak pernah disalah gambar sebagai kuasa yang mengatasi keputusan berdaulat.

Disiplin sama terpakai kepada Anwar. Pengampunannya pada 2018 tidak boleh sekadar diseret ke dalam kontroversi semasa sebagai serangan balas retorik.

Jika minitnya diminta, kerajaan perlu menjelaskan sama ada kriteria undang-undang yang sama bagi penyahklasifikasian terpakai. Jika tidak, kerajaan perlu menjelaskan perbezaannya.

Kesaksamaan dalam proses perlembagaan diperkukuh melalui alasan, bukan simetri yang dipaksakan.

Terdapat ironi di sini. Mereka yang menuntut ketelusan mungkin mendapati bahawa ketelusan mewujudkan kewajipan melangkaui dokumen yang mahu mereka dedahkan.

Mereka yang mempertahankan kerahsiaan pula mungkin mendapati bahawa kerahsiaan hilang kredibiliti apabila pengecualian kelihatan terpilih secara politik.

Kontroversi pengampunan Najib dengan itu telah menjadi ujian terhadap ketekalan institusi. Persoalannya bukan lagi semata-mata apa yang didedahkan oleh minit 18 Sept.

Persoalannya ialah apakah kewajipan penjelasan seterusnya yang lahir daripada pendedahan tersebut.

Jika Putrajaya mahu episod ini mengukuhkan keyakinan terhadap perlembagaan, bukannya memperdalam kecurigaan partisan, kerajaan mesti menetapkan satu peraturan bagi rekod pengampunan dan menerapkannya tanpa mengira reputasi politik siapa yang mendapat manfaat.

Ketelusan tanpa prinsip hanyalah pendedahan. Ketelusan yang dikawal oleh piawaian perlembagaan tekal ialah akauntabiliti.

AZAM MOHD ialah penulis komentar mengenai isu politik dan ekonomi semasa.

Tulisan ini tidak semestinya mencerminkan pendirian Malaysiakini.



