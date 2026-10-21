东盟纪录（ASEAN Records）与亚洲纪录（ASIA Records）在吉隆坡凯悦酒店（Hyatt Regency Kuala Lumpur）举办第十届Gather of Achievers（成就者聚会）晚宴，一夜之间共见证205项纪录。当晚颁发了62项新纪录，另有83位2025及2026年度纪录保持者重返现场，凭143项纪录再度获得表扬。

晚宴吸引逾400位嘉宾出席，包括州元首、多国外交使节、警方高层、政府机构代表、媒体领袖，以及来自各领域的纪录保持者。

马六甲州元首敦斯里斯迪亚哈芝莫哈末阿里鲁斯丹博士莅临担任主宾。州元首在荣耀（HONOR）机器人的引领下，与身穿传统服饰的舞者一同步入会场。企业家与合作社发展部副部长拿督莫哈末阿拉敏也在会上致词，并与州元首一同见证2026年度纪录证书颁发仪式。

在62项新纪录中，东盟纪录有3项，亚洲纪录有18项，另有18项成就同时获东盟及亚洲两级认证，合计36项纪录。其余5项在台上现场颁发，分别来自两项现场挑战及一项特别艺人纪录。较早前，83位现有纪录保持者也逐一上台接受表扬，由东盟纪录顾问委员会主席丹斯里拿督黄罕荣见证。这些纪录保持者涵盖企业、机构、政府部门及个人，包括大马皇家警察、国家动物园及书城机构（Perbadanan Kota Buku）。

拿督莫哈末阿拉敏致词时说："每一门生意都始于一个想法，始于一个相信可以做得更好的人。要把想法变成成功的企业，单靠雄心远远不够，还需要决心、韧性、创新以及多年的努力。"当晚的焦点之一，是两项在全场嘉宾面前进行的现场挑战。中国人形机器人企业宇树科技的G1人形机器人在完全自主操作下，于两回合手靶训练中击出90拳，创下"人形机器人两回合手靶训练最多出拳数"亚洲纪录。

变脸表演者Liew Mun Fung（Kimmy Liew）则代表Galaxy Event，将传统变脸艺术与魔术结合，以107秒创下"单人表演者变脸与魔术交替最快同步多次变脸"东盟纪录及亚洲纪录。两项成绩均当场核实，FEBA Fight Club董事经理陈奕涌担任机器人挑战的外部认证官（External Adjudicator），与首席认证官各自独立计数。

东盟纪录与亚洲纪录创办人、董事兼首席评审黄子宁表示，纪录不是买来的，而是证明出来的。

她说："在场每一位嘉宾都亲眼见证两项纪录在现场被测量。当晚颁发的每一项纪录，在上台之前都经过同样严格的证据审核。"

另一方面，黄子宁与辜军茗在创办人致词中宣布，东盟纪录与亚洲纪录已正式获SGS颁发ISO 9001:2015质量管理体系认证。该认证同时获英国皇家认可委员会（UKAS）及马来西亚标准局（DSM）认可，涵盖两个机构对每一项申请的研究、核实及评审流程，有效期由2026年9月30日至2029年9月30日，证书编号为MY26/00000647（UKAS）及MY26/00000648（DSM）。

东盟纪录与亚洲纪录创办人、董事兼首席评审辜军茗指出，他们主动邀请独立机构审核运作方式，审核中未发现任何不符合项目。

他说："我们的纪录保持者、合作伙伴以及公众，都值得拥有这份保障。手持东盟纪录或亚洲纪录证书，你可以充满信心。"

除了东盟纪录与亚洲纪录，两位创办人也推出了旅游纪录（Tourism Records），由旅游、艺术及文化部长拿督斯里张庆信主持，配合2026年大马旅游年；与农业及粮食安全部副部长拿督陈泓缣共同推出的美食纪录（Food Records）；以及获青年及体育部支持的青年成就纪录（Youth Achievement Records）。亚洲纪录也已表扬来自亚洲各地的成就，包括乌兹别克斯坦的伊斯兰历史名城，并将继续与合作伙伴推动区域拓展。东盟纪录与亚洲纪录目前在香港、雅加达及曼谷设有区域办事处。亚洲纪录（ASIA Records®）商标已在香港及新加坡注册，东盟纪录（ASEAN Records）商标则已在印度尼西亚注册，其他市场的注册申请亦在进行中。

两位创办人也宣布推出全新官方平台。获认证的纪录将刊登于 ASEANRecords.com 、SoutheastAsiaRecords.com及SoutheastAsiaBookofRecords.com；同时达到亚洲标准的成就，则会刊登于ASIARecords.com及ASIABookRecords.com，并同步发布于Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、LinkedIn、小红书及WhatsApp频道等官方社交平台。

主办单位当晚也特别感谢世华媒体集团（南洋商报）、当今大马集团旗下FG Media、Sun Media Corporation、Sinar Karangkraf（Sinar Daily及Sinar Harian）、Media Mulia（Utusan Malaysia及KOSMO!）、New Straits Times以及Omnia等媒体伙伴一直以来的支持，让每一项纪录得以传达给公众。

晚宴上，全场也为已故敦西蒂哈斯玛医生（1926–2026）默哀，以示悼念。她生前是东盟纪录保持者，亦与敦马哈迪共同保持一项亚洲纪录。

出席者包括老挝驻马来西亚大使Thepthavone Sengmany、塔吉克斯坦驻马来西亚大使Ardasher Qodiri、大马世代基金会（Yayasan Generasi Malaysia）主席丹斯里教授拿督威拉阿都拉迪夫阿布巴卡博士、东盟纪录顾问委员会主席丹斯里拿督黄罕荣，以及全国副总警长拿督斯里阿都阿兹。企业家与合作社发展部、印度尼西亚共和国大使馆、柬埔寨王国大使馆、越南社会主义共和国大使馆、泰国国家旅游局、沙特阿拉伯王国大使馆及东帝汶民主共和国大使馆也派代表出席。

展望未来，两位创办人在联合声明中表示，无论平台如何发展，每一张证书背后的标准都不会改变。

"每一项纪录背后，都是一份不放弃的坚持。我们的责任，是让公众看到这些成就时，可以完全相信。未来的每一届聚会，我们都会坚守同一个标准：证据优先，始终如一。"

关于东盟纪录与亚洲纪录

东盟纪录私人有限公司（202301047179）与亚洲纪录私人有限公司（202501049089）为独立的马来西亚纪录认证公司，由创办人、董事兼首席评审辜军茗及黄子宁创办并领导。两家公司均获SGS颁发ISO 9001:2015认证，致力于研究、核实及认证东南亚及亚洲各地企业、机构与个人的成就，迄今已认证逾470项纪录。

官方网站：www.ASEANRecords.com | www.ASIARecords.com

新闻稿提供者: Asia Records Sdn Bhd

本文内容是作者个人观点，不代表《当今大马》立场。

有兴趣在《当今大马》发布您的新闻稿、独家专访或品牌内容文章？

欲了解更多详情，请联系 advertise@malaysiakini.com 或 advertise@fgmedia.my