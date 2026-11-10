行动党武吉牛汝莪国会议员蓝卡巴出面力挺总检察署，同时直言高庭给予前首相纳吉的释放令确实有问题，有厘清的必要。

蓝卡巴昨天发文告表示，在当局批准纳吉回返私邸之前，高庭必须先正视并化解释放令引起的法律疑问。

“鉴于释放令出自高庭，唯有高庭亲自出面厘清或修正，方能解开死结。”

“法庭绝不可等纳吉送回私邸后才来补救……一旦释放令视作SRC案服刑完毕，他就必须依律押往加影监狱服一马公司案的刑期。”

“必须说明的是，这一厘清或修正程序无须赘述早已明确的特赦令条款，重点在于纠正释放令可能出现的差错，以捍卫司法公正。”

“有鉴于此，总检察署主张交由高庭厘清原委，确实见地不凡；面对此等迫切关头，当局更应从速提呈申请，促请法庭厘清或修正释放令。”

Discharge用词引发问题

蓝卡巴表示，总检察署对吉隆坡高庭于11月6日发出的“缴清罚款后释放令”的质疑，言之成理。

他进一步指出，释放令的核心内容如下： “鉴于上述5000万令吉罚款如今已缴交本法庭： 特此授权你方，即刻释放上述莫哈末纳吉（身份证号码：xxxxx）。”

“该释放令中的‘discharge’一词，含义形同‘释放’。法庭审讯被告时，无论是裁定‘无罪释放’（DAA），抑或是虽未判无罪但下达‘释放不等于无罪’（DNAA），涉案被告都会依法重获自由。”

“若按《1995年监狱法令》第45条的脉络来解读，‘discharge’同样指向囚犯有权出狱的时刻。该法令第41(b)(i)条与第44(4)条等多项条文，亦显示此词指的就是释放囚犯。”

蓝卡巴因此认为，既然纳吉的5000万令吉罚款交齐，一旦上述的释放令发出，纳吉就必须立刻无条件获释。

“然而，这显然抵触了前述特赦令的初衷。根据特赦令规定，纳吉缴付5000万令吉罚款后，必须改为居家服刑，继续服完SRC案余下的刑期，直至2028年期满。”

“因此，高庭必须厘清释放令的语意，免得特赦令在执行时横生枝节、启人疑窦。”

须立马为一马案服刑？

蓝卡巴提醒，更棘手的是，纳吉因一马案罪名成立而面对的另一项刑期，至今尚未获准暂缓执行，按理在SRC案刑满后就得无缝接轨、即刻服刑。

“众所周知，纳吉的私邸虽已宪报颁布为监狱，但这道宪报是配合SRC特赦令而发，仅针对SRC案的定罪。至于这道宪报能否延伸适用于SRC案以外的刑罚，目前尚无定论。”

“换言之，纳吉的私邸不太可能成为执行一马公司案等其他刑期的监禁场所。”

“倘若照此推论，释放令一旦被解读为纳吉已免除SRC案的刑罚且刑期告终，那么由于私邸宪报难保涵盖一马公司案，他就必须立即前往加影监狱服刑，绝非返回家中。”



