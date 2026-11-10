公青团促审查前首相纳吉释放令（Order of Discharge）的制定过程，以确保其内容符合联邦直辖区特赦局的决定和国家元首的御令。

公青团法律与公共投诉局主任凯鲁（Khairul Naim Rafidi）昨天发文告表示，他们严正看待有关纳吉获准有条件赦免的执行过程，所引发的混淆。

但他指出，在尚未厘清相关法律问题前，不应轻率指控总检察署和政府违抗国家元首的谕令。

他提醒，总检察署寻求厘清相关命令的诠释与执行方式，并不代表其违抗国家元首苏丹依布拉欣的谕令。而且，首相安华已指示总检察长杜苏基（Mohd Dusuki Mokhtar）觐见国家元首，解释此事涉及的法律立场。

“国家元首的谕令必须受到尊崇，政府及法律机构的每一项行动都必须以宪法为依据。”

冀通过合法管道解决

凯鲁（上图）指出，联邦宪法第42条文赋予国家元首的赦免权，理应受到尊重。但与此同时，他强调，有关诠释的问题必须通过合法管道解决，而不是透过尚未获得证实的指控。

“法治要求所有相关方都必须秉持审慎、公正与责任感。”

他说，公青团也将报警，要求当局调查相关程序是否存在任何问题。

“目的是找出混淆的根源，并确保任何经证实的不当行为，都依法受到处理。”

高庭释放令引疑窦？

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

上周五（6日），巫统为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上，总检察署以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。

苏丹依布拉欣随后表态，驳斥特赦令诠释存疑说法，更直称任何质疑相关命令的论调，皆无异于抗旨。

不过，据总检察署后来说明，争议源于纳吉缴清5000万令吉罚款后，高庭所下达的释放令，存有两种诠释。

第一项诠释为：缴纳5000万令吉罚款仅履行了罚款的部份，而SRC案的监禁刑期仍持续至2028年8月23日。

第二项诠释则是：缴纳5000万令吉罚款是特赦全面生效的条件，意味着包含监禁在内的SRC案整体刑罚已宣告服满。

杜苏基已表明将觐见苏丹依布拉欣解释此事。昨天，他更表示，涉及纳吉居家服刑谕令的官方司法文件，不应该出现任何错误。