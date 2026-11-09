总检察长杜苏基表示，涉及前首相纳吉居家服刑谕令的官方司法文件，不应该出现任何错误。

《每日新闻》报道，杜苏基针对吉隆坡高庭在纳吉缴清5000万令吉罚款后立即发出的释放令文件，据称存在瑕疵一事作出回应。

“如果各方处理事情时足够谨慎，这件事就不应该发生。这项错误显而易见，并造成了不必要的问题。”

不过，杜苏基没有进一步说明他所指的具体错误。

据了解，杜苏基预计将于明天觐见国家元首，以作出解释。

高庭释放令引疑窦？

纳吉此前因SRC案获判罪名成立须在狱中服刑，惟事后获得特赦，刑期从原先的12年减半至6年，罚款也从2亿1000万令吉骤减至5000万令吉。

特赦局9月18日再度特赦纳吉，让其以居家服刑的方式执行剩余刑期至2028年8月23日，条件是须缴付5000万令吉的罚款。

上周五（6日），巫统为纳吉缴清SRC案的5000万令吉罚款，以让其得以出狱转居家服刑。

不过，就在纳吉离开监狱转移回家服刑的路上，总检察署以特赦令内容存有歧义有待厘清为由，紧急暂缓了这项安排。

苏丹依布拉欣随后表态，驳斥特赦令诠释存疑说法，更直称任何质疑相关命令的论调，皆无异于抗旨。

不过，据总检察署后来说明，争议源于纳吉缴清5000万令吉罚款后，高庭所下达的释放令，存有两种诠释。

第一项诠释为：缴纳5000万令吉罚款仅履行了罚款的部份，而SRC案的监禁刑期仍持续至2028年8月23日。

第二项诠释则是：缴纳5000万令吉罚款是特赦全面生效的条件，意味着包含监禁在内的SRC案整体刑罚已宣告服满。

前天，杜苏基表明将觐见国家元首苏丹依布拉欣解释此事。