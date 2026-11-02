民政党主席刘华才说，教育部削减学校华文课节数的做法，无异于在体制内逐步削弱母语教育的生存与发展空间。母语教育不仅是语文教学，更是华社文化根脉与民族认同的基石。

他指出，教育部以课程重整或整合时间表为由削减华文课节数，这种“抽薪止沸”的做法极不合理。华文教学不仅承担着语文基础训练，更担负着传统美德、文化承载与思维培养的重任。课节数一旦被缩减，将直接导致教学质量受挫、学生阅读与写作能力退化，甚至影响华文教师的编制与培训资源。

“华社多年来对政府教育政策一直保持高度敏感与关注，但近年来某些政策改革往往以“微调”或“过渡方案”的形式出现，导致华社容易掉以轻心。”

这一次华文课节数的减少，极可能就是母语教育体制被边缘化的信号。他说，华社、华教团体及家长切不可将其视为单纯的课程微调，而必须保持高度的危机意识，防止母语教育陷入“水滴石穿”式的危机。

刘华才在文告中要求政府，立即冻结并检讨减少华文课节数的决定。教育部必须公开相关评估报告与决策依据，并与华教团体（如董总、教总）及语文专家进行公开对话，充分尊重华社诉求。

他要求行动党领袖，必须保障华文作为正规课程的完整地位，保证华文课拥有足够的课时与资源分配，确保学生能在体制内获得完整、系统的母语学习环境。

他说，多元共融的教育政策应包容多元语文发展，而非通过缩减非母语课程来达到表面上的统一。

“民政党呼吁全马华社、华教界人士及关心教育的家长团结一致，持续密切跟踪此事进展，向教育部表达清晰抗议声浪，坚决站在捍卫母语教育的最前线，绝不允许华文教育在任何政策缝隙中被削弱。”