我们，即下列署名的公民社会组织，促请政府与在野党签署一份由全部218名国会议员共同参与的跨党派协议，在第15届国会的剩余任期内完成八项关键改革。若缺乏这项协议，关键改革恐因政治不确定性而遭搁置，甚至易受非民选势力牵制，从而阻碍这些能赋权予马来西亚选民的改革措施。

这份协议应为第16届全国大选前后巩固内阁制民主铺路，并重拾国内外对马来西亚政治稳定与问责制的信心。因此，协议必须同时兼顾昌明政府与国盟关注的核心议题。

这些改革若顺利落实，功劳应归于218名国会议员中每一位支持改革的人。我们促请首相安华直接联系国盟最高领导层，携手深化民主并强化政治稳定。在步入本届任期的最后一年之际，这是安华展现政治家风范、团结各党以推行深远变革的关键时刻。对国盟来说，这同样是向昌明政府提出全面方案的黄金契机，借此展现高瞻远瞩的领导力，以及对大选后民主的承担。

基于上述考量，我们为这份协议提出八项改革：

首相任期上限10年； 总检察长分权； 《资讯自由法令》； 《监察委员会法令》; 《平等选区发展拨款法令》； 《政治献金法令》，并由国家为政党提供公共辅助款； 让选举委员会向国会而非首相负责； 若朝野无法就达成协议让第15届国会任满至2027年12月18日，解散国会须提前三个月预告。

前四项改革是安华在任期之初作出的承诺，其中首两项涉及宪法修订，须获得三分之二多数（148票）通过。限制首相任期10年有助于推动领导层的新老交替与年轻化，并防止滥权与家族政治。总检察长分权，则是杜绝不公检控、选择性免责及消除“亲疏贵贱两级社会”（dua darjat）的必要之举。

《资讯自由法令》与《监察委员会法令》将赋权予普通民众，促进透明度与问责制，并激励公务员提供更好的公共服务。

这些改革无疑会遭到特定势力的阻力，但任何有雄心领导或参下届政府的政党，都应协助在本届政府任期内完成这些改革。

后四项改革对于进一步确保朝野各党公平竞争环境至关重要。这不仅惠及当前在野党，也包括未来可能在野的任何政党（包括当今执政党）。这些改革如同额外的保险，既保障在野党健康地生存，也激励它们以建设性的方式竞争。

第五，基于所达成共识的客观公式，并在具备透明度与问责制保障的前提下，所有国会议员（乃至州层级的所有州议员）均应有权获取公平的选区发展拨款。选区发展拨款决不应由政府议员独占，或以支持政府作为附加条件。

第六，《政治献金法令》的制定急不容缓，以消减一马发展公司等丑闻所突显的贪官鲸吞民脂民膏、外国金主介入本国政治的弊端。而依据得票率及女性候选人比例等客观标准为政党提供公共辅助款，是营造公平竞争环境、减少政治金主以钱谋权的关键举措。

第七，选委会应保持独立与公正，直接向国会而非首相负责。它应被赋予更多权力，包括政党注册的审核权。这将增强公众对我国选举过程与制度的信心，并避免因选举争议而引发的政治动荡。

最后，大马人有权知道政府的工作时程，而不应继续陷入猜测大选日期的游戏。若政府与在野党没有达成共识让政府任满至2027年12月18日国会自然解散之日，首相应承诺提前三个月取得国家元首御准解散国会，并提前宣布，好让选委会、各政党和公众有充裕时间作相对安排。这将为日后的联邦与州选举树立良好先例。首相以闪电大选让在野党措手不及的过时思维，应该入土为安。

我们祝贺政府与13名国会议员（七名土团党议员、一名睦达党议员，以及六名前土团党议员）在2026年10月29日签署信任与供应协议。尽管该协议让政府在推动两项宪法修正案时更有底气，但它本质上是政治交易，因为公平选区发展拨款仍被视为谈判筹码，而非一项法定职责。

我们支持法律与体制改革部长阿莎丽娜的呼吁，即国盟应与团结政府另行签署一份信任与预算协议。但我们认为其范围必须更广，除了附条件的公平选区发展基金拨款外，还须保障反对党的其他正当权益。

我们呼吁国盟最高领导层审慎考虑这份包含八项改革的跨党派协议方案。我们注意到国盟的立场，即“土团党七人”（Bersatu 7）并不代表在野党。国盟的实力更强，可以争取一份更有利于国家和在野党的协议。国盟若要展现领导力、证明自己已准备好在大选后领导国家，此其时也！

距今仅五年前，时任首相拿督斯里伊斯迈沙比里的政府与当时的在野党希盟，于2021年9月13日签署《转型与稳定谅解备忘录》，在长达13个月的时间里成功带来了改革与稳定。这段成功的政治运作，可作为如何推进政治专业化与建设性政党政治的楷模。

发起单位：

Project Stability and Accountability for Malaysia (Projek SAMA, 安盛专案); The Coalition for Clean and Fair Elections (Bersih); Center to Combat Corruption and Cronyism (C4 Center); Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS); Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM); 和 Rasuah Busters。





联署支持 （47公民社会组织）：

Project Stability and Accountability for Malaysia (Projek SAMA, 安盛专案) Aliran All Women’s Action Society (AWAM) Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) Cahaya Society Center to Combat Corruption and Cronyism (C4 Center) Centre for Independent Journalism (CIJ) Citizens Against Enforced Disappearances (CAGED) Daya Nurani Sdn Bhd Engage (Rakyat in Action!) Filsufi. & Co G25 Malaysia Gerakan Belia Sepunjabi Malaysia Himpunan Advokasi Rakyat Malaysia (HARAM) Institute for Democracy and Economic Affairs (IDEAS) Justice for Sisters (JFS) Kuala Lumpur & Selangor Chinese Assembly Hall (KLSCAH) Lawyer Kamek LLG Cultural Development Centre Movement for Change Sarawak National Human Rights Society (HAKAM) North South Initiative Oriental Hearts and Mind Study Institute (OHMSI) Partners of Community Organisations (PACOS) People Like Us Hang Out! (PLUHO) Persatuan Bertindak Pilihan Raya Bebas dan Saksama (TINDAK) Persatuan Kebajikan Sokongan Keluarga Selangor & KL (Association of Family Support & Welfare Selangor & KL (Family Frontiers)) Persatuan Martabat Untuk Semua Petaling Jaya (MPJ) Persatuan Pemangkin Daya Masyarakat Pertubuhan IKRAM Malaysia (IKRAM) Pertubuhan Jaringan Kebajikan Komuniti (JEJAKA) Pertubuhan Solidaritas Rasuah Busters Roots of Borneo (RoB) SABMOZ INC Saya Anak Bangsa Malaysia (SABM) SIS Forum (Malaysia) Society for Equality, Respect and Trust For All Sabah Suara Rakyat Malaysia (SUARAM) Terabai Kenyalang Heritage Association of Sarawak (TKHAS) The Coalition for Clean and Fair Elections (Bersih) The OKU Rights Matter Project The Sarawak Initiative (TSI) Teoh Beng Hock Association for Democratic Advancement (TBH-ADA) University of Malaya Association of New Youth (UMANY) Workers Unmuted Women’s Aid Organisation (WAO)



