针对教育部计划在2027年新学年实施的新课程纲要，将华小华文科每周最低课时从原有12节调整至10节，马来西亚青年运动（青运）对此表示关注，并促请教育部重新检讨有关安排，维持华小每周12节华文课的原有课时。

青运全国总会长颜丕永指出，华文是华小的重要教学媒介，也是学生学习语言、掌握知识及培养表达能力的重要基础。华文科的教学时间安排，不仅关系到学生的语文学习成效，也涉及华小整体教学运作及办学特色。

他表示，青运理解教育部推动课程改革及优化教学安排的需要，但任何课程调整都应以学生学习需求及教学成效为首要考量，并在充分研究、评估及咨询相关教育单位后落实。

“华文在华小不仅是一门独立科目，也是学生学习其他华文授课科目的重要基础。教育部必须评估减少华文教学时间后，学生的语言理解、阅读及表达能力是否会受到影响，以及会否进一步影响其他科目的学习表现。“

青运认为，母语能力与综合素质培养应当相辅相成，教育部不应以压缩母语教学时间作为推动其他教育目标的前提。

针对教育部提出由校长运用自主权增加华文课时的安排，青运认为，学校之间在师资、学生人数及行政资源方面存在差异，单靠校方自行调整，未必能够确保全国华小获得一致的课时保障。

青运促请教育部将每周12节华文课明确纳入正式课程安排，确保各校在执行新课程纲要时拥有清晰及一致的政策依据。

颜丕永强调，母语教育是马来西亚多元教育体系的重要组成部分，维护不同源流学校的教育发展空间，是推动国家教育公平与社会和谐的重要一环。

青运认为，2027年新课程纲要的落实，应以提升学生整体学习素质为目标，同时兼顾各源流学校的教学需求及语言教育特点。教育部有必要重新审视华小华文科的课时安排，维持每周12节，并通过明确的政策及制度提供长期保障。

母语教育的保障，不应因课程改革而有所削弱。青运促请教育部审慎处理，以负责任的态度回应华社诉求。