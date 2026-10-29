SURAT | SG4 merupakan langkah strategik menyatukan kekuatan ekonomi Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis bagi membuka peluang pembangunan lebih besar.

Dalam landskap ekonomi yang semakin kompetitif, kerjasama antara negeri penting untuk memperluas pasaran, menggabungkan sumber dan meningkatkan daya tawar wilayah.

Gagasan ini perlu diperkukuh dengan strategi pelaksanaan yang berani, tersusun dan berpandangan jauh. Persoalannya bukan sekadar bagaimana SG4 menarik pelaburan, tetapi bagaimana kerjasama ini mampu membina kuasa ekonomi yang menguasai rantaian nilai, teknologi, modal dan pasaran.

SG4 mempunyai kelebihan kerana setiap negeri memiliki kekuatan ekonomi yang berbeza dan saling melengkapi.

Kedah mempunyai ekosistem pembuatan berteknologi tinggi; Terengganu kukuh dalam sektor tenaga dan petrokimia; Kelantan berpotensi dalam agroindustri, industri halal dan perdagangan rentas sempadan; manakala Perlis mempunyai peluang dalam perdagangan sempadan dan tenaga boleh baru.

Cadangan yang wajar diteroka ialah pembentukan Rangkaian Industri SG4 yang menghubungkan pengeluar bahan mentah, kilang pemprosesan, penyedia teknologi, institusi kewangan dan pasaran dalam satu ekosistem.

Melalui pendekatan ini, pelaburan di sebuah negeri mampu mewujudkan permintaan industri di negeri lain. Kejayaan tidak lagi bergantung pada usaha menarik pelabur secara bersendirian, tetapi pada keupayaan empat negeri membina nilai ekonomi bersama.

Antara peserta forum yang diadakan di Kuala Lumpur pada 26 Okt lalu.

Pengumuman pelaburan perlu disokong oleh keupayaan pembiayaan. SG4 boleh meneroka penubuhan Dana Pemangkin Ekonomi SG4 melalui kerjasama institusi kewangan, pelabur swasta, dana pembangunan dan instrumen kewangan Islam.

Dana ini perlu memberi tumpuan kepada projek pemangkin yang berdaya maju, mempunyai kesan limpahan ekonomi dan berpotensi membangunkan industri hiliran.

Antara bidang yang boleh diberikan perhatian ialah pemprosesan mineral, tenaga boleh baru, pemprosesan makanan, industri halal dan teknologi pertanian.

Institusi seperti Khazanah Nasional Bhd dan institusi pembiayaan pembangunan boleh dijadikan rujukan dalam aspek disiplin pelaburan, tadbir urus dan penilaian risiko.

SG4 tidak perlu meniru keseluruhan strukturnya, memadai dengan mengambil prinsip pengurusan modal yang profesional dan berorientasikan hasil.

Belajar dari China dan Johor–Singapura

Pengalaman China menunjukkan pembangunan industri memerlukan gabungan infrastruktur, kemahiran, teknologi dan rangkaian pembekal. Zon Ekonomi Khas Shenzhen, misalnya, berkembang menjadi ekosistem pembuatan, teknologi dan perdagangan yang terhubung dengan pasaran antarabangsa.

Di peringkat serantau, Zon Ekonomi Khas Johor–Singapura memperlihatkan potensi menghubungkan modal dan rangkaian global Singapura dengan kapasiti industri Johor.

Pengajarannya, SG4 perlu dilihat sebagai satu rangkaian peluang ekonomi yang saling melengkapi, bukan empat pasaran kecil yang terpisah.

Justeru, SG4 wajar membangunkan peta rantaian nilai wilayah bagi mengenal pasti industri yang boleh dikongsi, jurang pembekal tempatan, keperluan logistik dan peluang pemindahan teknologi.

Peta itu boleh menjadi asas rundingan pelaburan yang lebih strategik.

Menteri Besar Terengganu, Ahmad Samsuri Mokhtar (kiri) antara tokoh utama yang terlibat.

Bagi Kelantan, potensi sektor unsur nadir bumi (REE), sawit, biogas dan agroindustri perlu dimanfaatkan untuk membangunkan industri yang lebih luas.

Dalam sektor REE, agenda jangka panjang bukan sekadar mengeluarkan bahan mentah, tetapi membina keupayaan pemprosesan dan kepakaran teknikal secara berperingkat, dengan mengambil kira daya maju ekonomi, teknologi serta perlindungan alam sekitar.

Dalam industri sawit, sisa pertanian boleh dimanfaatkan untuk menghasilkan biogas dan tenaga. Industri makanan pula boleh diperkukuh melalui teknologi pemprosesan, pensijilan halal, pembungkusan dan rangkaian pengedaran ke pasaran nasional serta antarabangsa.

Peluang jadi pemilih bisnes

Cadangan strategiknya ialah mewujudkan Pelan Pemecut Industri Kelantan dalam SG4 dengan memilih projek utama berdasarkan potensi pasaran, kesediaan infrastruktur dan manfaat kepada perusahaan tempatan.

Kelantan tidak perlu melaksanakan semuanya serentak. Beberapa projek pemangkin yang berjaya beroperasi mampu menjadi asas kepada pengembangan industri seterusnya.

Pembangunan ekonomi bukan sekadar diukur melalui nilai pelaburan, tetapi juga kemampuan rakyat tempatan menyertai dan memiliki sebahagian daripada pertumbuhan tersebut.

SG4 boleh meneroka Program Vendor dan Teknologis Muda SG4 yang menghubungkan perusahaan tempatan dengan syarikat peneraju, institusi TVET, universiti dan pelabur.

Sebahagian peserta forum.

Program ini perlu melahirkan pembekal industri, tenaga teknikal, usahawan teknologi dan pengusaha hiliran yang memenuhi keperluan sebenar industri.

Kejayaannya mesti diukur melalui kontrak yang diperoleh, penempatan pekerjaan, peningkatan pendapatan dan pertumbuhan perusahaan, bukan sekadar jumlah peserta latihan.

Anak muda tidak seharusnya hanya menjadi tenaga kerja kepada pelaburan yang masuk. Mereka juga mesti berpeluang menjadi pemilik perniagaan, pengeluar teknologi dan rakan dalam rantaian bekalan.

Bagi memastikan gagasan ini diterjemahkan kepada pelaksanaan, SG4 wajar mempunyai papan pemuka prestasi bersama yang diterbitkan secara berkala.

Antara petunjuk utama ialah pelaburan yang direalisasikan, projek yang mula beroperasi, pekerjaan berkualiti, penyertaan vendor tempatan, nilai eksport dan pertumbuhan pendapatan pekerja.

Kekuatan saling melengkapi

Pendekatan ini bukan untuk mengecilkan kejayaan sedia ada, tetapi memperkukuh keyakinan pelabur dan rakyat terhadap kemampuan SG4 menghasilkan perubahan nyata.

Dengan sasaran yang jelas dan prestasi yang boleh diukur, setiap negeri dapat menambah baik pelaksanaan serta memperluas kejayaan bersama.

SG4 mempunyai asas penting untuk membina model pembangunan ekonomi wilayah yang lebih tersusun. Gabungan sumber, modal, industri dan pasaran mampu meningkatkan daya saing keempat-empat negeri.

Langkah seterusnya ialah memperkukuh gagasan ini melalui mekanisme pelaksanaan, pembiayaan strategik, rangkaian industri dan pembangunan bakat tempatan.

SG4 perlu bergerak daripada sekadar menyatukan empat negeri kepada membina satu kekuatan ekonomi yang saling melengkapi; daripada menarik pelaburan kepada menguasai nilai; dan daripada membuka peluang pekerjaan kepada melahirkan generasi pemilik industri.

Dengan pelaksanaan yang konsisten, SG4 berpotensi menjadi model kerjasama ekonomi wilayah yang memberi manfaat kepada kerajaan negeri, pelabur, perusahaan tempatan, anak muda dan rakyat keseluruhannya.

Matlamat akhirnya jelas: membina ekonomi yang lebih berdaya saing, memperluas peluang rakyat dan memastikan pembangunan wilayah menjadi kekuatan sebenar Malaysia.

MOHD FIRDAUS MOHAMED NAWI ialah Ketua Pemuda PAS Kelantan.

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