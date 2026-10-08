工程部长亚历山大把泛婆罗洲大道项目进度落后，归咎于计划实施模式变更、冠病疫情、征地、公共设施问题以及承包商的表现，惟如今已步入正轨。

早前，总稽查司报告揭露沙巴泛婆罗洲大道项目启动迄今历时十年，造价相较原定合约成本超支10亿令吉，这项巨型项目在规划、执行、监管层面均存在一系列弊端，导致项目严重延误。

亚历山大昨天就此议题在面子书上发表贴文解释，其中导致该项目落后的原因，包括自2019年从项目交付伙伴（Project Delivery Partner， PDP）改为传统采购模式。

“2019年终止PDP模式致使需通过新采购流程，才能在2021年赋予15个1A阶段的承包商相关合约。”

亚历山大表示，1A阶段成本的增长源自于项目的延时、更改项目范围、承包商合约价格以及尚未解决的土地与公共设施问题。

他补充，如今项目稳定性大有改善，1A阶段的99.79%工程地已移除障碍物，WP09与1B阶段则已分别移除96.8%和79.43%。

“（至于）1A阶段的建造进度目前达到89.01%，而WP09与1B阶段则是37.58%和23.96%。”

内部训练改善素质

总稽查司报告也凸显，该项目在法律、规范与指南等方面存在各式不合规，例如权限上限仅为100万令吉的委员会批准一些超过100万令吉的工程变更指令，而非根据标准请示工程部采购部或财政部秘书长。

亚历山大回应此议题时表示，该部已指示沙巴公共工程部与其部门的相关公务员，参与行政与合约管理课程。

他表示，该训练旨在强化公务员的各项技能，包括准备工程清单、合约文件以及制定成本。

“此外，在2024年11月成立的泛婆罗洲大道督导委员会将持续通过参访工地加强监管。”

“沙巴首长也建议该委员会由工程部首席秘书与沙巴州秘书担任联合主席，强化州机构之间的协调。”

沙巴泛婆罗洲大道项目全长706公里，自2016年4月11日竣工，路线涵盖新都敏至亚比与古达、兰瑙至山打根32哩、山打根32哩至斗湖。

项目原定耗时69个月，即2021年12月31日前竣工，却一再延误，导致第一阶段总合约成本从179亿1000万令吉增加到189亿6000万令吉，涨幅达10亿5000万令吉（5.9%）。

本周一（10月5日）发布的《2026年第二系列总稽查司报告》指称，该项目35个工程截至今年3月31日仅完成了4个（11.4%），其余31个总值163亿令吉的工程仍在施工。