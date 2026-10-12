媒体报道森州严端慕赫力兹受邀出席马来统治者会议，惟遭到王室总管阿兹兹的驳斥。

阿兹兹发表文告声明，出席统治者会议并不需要任何邀请。

他补充，慕赫力兹也未曾收到会议主席霹雳苏丹纳兹林沙发出的预备会议请柬或信函。

“无论如何，严端决定不出席此次统治者会议，而专注于森美兰州内事务，即日叻务酋长的任命仪式。”

他强调，王宫未曾就此事向任何单位发表过文告。

今日早些时候，新加坡媒体《海峡时报》引述官方消息报道，慕赫力兹受邀出席明日开始、为期三天的马来统治者会议。

报道声称，慕赫力兹回覆纳兹林沙，他仅会出席明日（10月13日）的闭门预备会议；慕赫力兹10月14日得主持新任日叻务酋长的委任仪式。

而逼宫派所扶持的纳扎鲁丁，据报道，尽管试图争取出席统治者会议，却是遇上了纳兹林沙的冷待。



