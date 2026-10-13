尽管成功通过吉隆坡国际机场（KLIA）的出境检查，5名涉嫌走私毒品的大马人仍被日本执法当局识破，并于上周六在东京羽田机场被捕。

这4男1女均为马来西亚公民，他们涉嫌利用藏匿在鞋垫下的方式，走私约5公斤，价值约1亿2000万日圆（约310万令吉）的可卡因。

他们是在抵达日本后接受关税检查时被发现。

根据《富士新闻网》（Fuji News Network）报道，关税人员发现其中一名嫌犯的鞋底异常厚实，因而起疑。

进一步检查发现，两名嫌犯将可卡因藏在鞋垫下方，促使执法人员追查另外3名相信与他们同行的人士。

日本媒体报道，这3人也以相同方式藏匿可卡因。

8千元作为报酬

《TBS News DIG》则报道，每名嫌犯各携带约1公斤可卡因，即将每500克毒品分别藏在所穿鞋子的鞋垫下方。

据其中一名嫌犯，他们是通过通讯应用程式Telegram获人利诱，以8000令吉酬劳将毒品带出国。

对方也提供了一双鞋子，让他用来藏匿毒品。

另一方面，日本国家公共传播机构NHK报道，5名嫌犯中有4人在接受盘问时承认相关指控，另一名25岁女子则否认涉案。

该女子声称，她并不知道自己携带的包裹内藏有可卡因。

当地媒体报道，东京警视厅正调查这些嫌犯是否由一个以马来西亚为基地的犯罪集团招募，以从事跨国毒品走私活动。