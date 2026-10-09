继寮国警方拦截从马来西亚飞抵私人飞机，并起获521公斤冰毒，大马警方正调查一家私人航空公司的4名业主是否涉及国际贩毒集团，或是遭贩毒分子利用。

该家航空公司的其中两名业主为马来西亚人。

武吉阿曼警察总部毒品罪案调查部总监胡仙奥玛（Hussein Omar Khan）表示，初步调查显示，该公司的服务曾被租用，用于执行一趟从寮国飞往菲律宾的航班。

“我们仍在调查公司的任何业主是否涉及该贩毒集团，或他们本身其实是遭到该集团利用。”

胡仙奥玛今日在吉隆坡警察总部向记者指出，涉及的两个公司均在柬埔寨注册，分别名为Birdie Jet Co Ltd及Birdie Jet 2 Co Ltd。

相关公司在马来西亚设有办事处，并有两架私人飞机驻扎在梳邦机场。

调查聚焦于一架注册编号为N73GP的Learjet 55B私人飞机。该飞机于10月1日早上约11点30分从梳邦起飞，机上载有一名新加坡籍机师、一名马来西亚籍副机师及一名菲律宾籍乘客。

约两小时后，飞机抵达寮国的琅勃拉邦国际机场，当时机上并未载有货物。

然而，寮国当局随后查获21个行李箱，内有500包结晶冰毒，重量共达521公斤；另外两个行李箱则装有个人物品。

租机费4万9500美元

根据胡仙奥玛，这家私人航空服务公司于今年7月开始营运，至今已在东南亚、台湾及中东执行9项任务，涉及载送贵宾、货物及医疗团队。

一名相信来自菲律宾的人士于9月23日预订了这趟飞往寮国的航班，这是该公司的第8项任务。

根据在梳邦取得、同时也由寮国当局掌握的航班舱单，这趟包机据称是为了将电子烟产品从寮国运往菲律宾，租机费为4万9500美元（约20万2380令吉75仙）。

胡仙奥玛指出，根据初步调查，警方相信该公司的服务被用于将毒品从寮国走私到菲律宾。

警方也在调查，马来西亚一方是否原本计划在这起贩毒行动中扮演任何角色。

“目前我可以确认的是，毒品并非从马来西亚运往寮国。”

胡仙奥玛指出，寮国邻近“金三角”地区，因此，疑似毒品运输的方向更符合毒品从该地区运出的情况。

“运输方向是从那里到这里，而不是反过来。若把毒品从这里运到那里，就说不通了。”

四人助查后已获释

当询及警方是否相信主谋来自菲律宾时，胡仙奥玛：“目前，我们相信此人来自菲律宾。”

警方已将相信是预订该航班的人士的相关资料交给菲律宾当局，以确认其身份。

武吉阿曼警方也正等待寮国当局批准派员前往当地调查。胡先表示，警方必须“尊重他们的调查程序”。

寮国当局在查获毒品后扣留了13人，包括机上的3人、3名地勤服务人员，以及7名负责操作X光扫描仪的机场职员。

在马来西亚，警方于10月7日在梳邦机场逮捕一名马来西亚人及另外3人，以协助调查。

胡先今日证实，与该航班有关的4人目前已获释，警方则继续扩大调查范围。

他补充，一名医生、一名护士、一名机师及一名副机师原定执行该公司的第9项任务，负责运送一名病患经马尼拉前往日本。

警方已与寮国及菲律宾当局交换情报，以确认其他贩毒集团成员的身份，尤其是可能与马来西亚有关联的人士。

昨天，私人包机公司CGT Asia出面喊冤，否认涉及运毒，强调对乘客运毒行为毫不知情，案发时也拒绝了装有毒品的行李上机。