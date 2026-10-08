私人包机公司CGT Asia出面喊冤，否认涉及到寮国运毒的指控，强调他们对乘客试图利用其包机来运毒的事情毫不知情，而且案发时也拒绝了装有毒品的行李上机。

CGT Asia昨天发文告澄清，涉及的机组人员在飞机抵达琅勃拉邦国际机场后，因飞行安全考量断然拒运乘客临时要求托运23件行李。

它强调，他们事前对行李数量庞大及暗藏违禁品完全不知情。

根据文告，涉事客机为一架注册号N73GP的里尔55B型（Learjet 55B）小型私人飞机。

“客机于2026年10月1日11点30分从梳邦苏丹阿都阿兹沙机场起飞，并在同日13点30分降落寮国琅勃拉邦国际机场。”

“按照原定航程，客机在寮国接送乘客后，本应继续飞往菲律宾马尼拉的尼诺伊阿基诺国际机场，最后空机飞返梳邦。”

装毒行李从未搬上客机

文告指出，客机由梳邦飞往寮国的航段仅载有一名菲律宾籍乘客，名为迪巴罗山法哈德（Dibarosan Fahad）。该名乘客在梳邦机场登机时，未携带任何随身行李。

“机组人员事先接获通知，指这名乘客打算在寮国提取一批装有电子烟产品的行李继续行程，清关手续则由乘客自行处理。”

“不过，机组人员未料到行李竟然多达约23件，数量远超原本预期。”

CGT Asia强调，客机降落琅勃拉邦国际机场后，有人将约23件行李送抵现场准备装机，机组人员全程未参与清关。

“机组人员当时察觉行李数量异乎寻常，考量该款小型客机的舱位限制、机身载重平衡，加上电子烟可能含有锂电池等危险品规定，基于飞行安全当场拒绝接收，这批行李自始至终未曾搬上客机。

“知晓拟托运的行李状况后，执飞组员立刻提出运行与安全疑虑，包括行李数量非同寻常、飞机货舱容量限制、里尔55B型客机的重量与配载平衡要求，以及行李内可能混有锂电池或受危险品规定约束的其他物品。”

“在琅勃拉邦国际机场，该批行李被拒绝承运，未曾装载上N73GP号客机。”

当局随后检查才发现毒品

文告续称，寮国当局随后查验并接管这批行李，告知行李申报物品内或夹层疑似藏匿大量非法毒品或管制药品。

CGT Asia说明，公司与机组人员在接获寮国当局通报前，对违禁品一事毫不知情，机组人员更是在得知行李内情之前，就已先因安全隐患拒运。

“寮国当局介入后，该名乘客及执飞组员遭到扣留，并须留在当地配合当局的调查工作。”

CGT Asia重申，客机从梳邦起飞时仅搭载该名乘客，该23件行李并非在梳邦装运；公司与机组人员绝无在知情下同意运载任何毒品、管制药品、未经申报的危险品或违禁货物。

它也说明目前正全力配合当地主管单位，提供所需的文件与说明。