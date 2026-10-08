警方逮捕包机业者等4人，助查寮国运毒案
刊载: Oct 8, 2026 6:00 PM
寮国警方日前拦截从马来西亚飞抵私人飞机并起获521公斤冰毒，马来西亚警方如今逮捕四人协助调查。
武吉阿曼肃毒局总监胡仙奥玛发表文告说明，其中一人为私人飞机的运营商，另三人则是在梳邦机场被捕。
文告并未说明三人的身分。
“调查显示，涉事公司拥有两架私人飞机以供包机服务。其中一架飞机以4万9500美元租出，肃毒局目前正确认预订者的身分，以采取进一步行动。”
寮国警方日前拦截从马来西亚飞抵私人飞机并起获521公斤冰毒，马来西亚警方如今逮捕四人协助调查。
武吉阿曼肃毒局总监胡仙奥玛发表文告说明，其中一人为私人飞机的运营商，另三人则是在梳邦机场被捕。
文告并未说明三人的身分。
“调查显示，涉事公司拥有两架私人飞机以供包机服务。其中一架飞机以4万9500美元租出，肃毒局目前正确认预订者的身分，以采取进一步行动。”
“落网嫌疑人年龄介于30岁至40岁，均无犯罪前科。”
寮国警方上周在私人飞机截获521公斤冰毒，并逮捕13名涉案人士，其中1人为马来西亚籍。
毒品据信并非源自马来西亚，私人飞机是空机飞往寮国，随后装载毒品，以运往马尼拉。
今日稍早前，私人包机公司CGT Asia出面喊冤，否认涉及运毒，强调对乘客运毒行为毫不知情，案发时也拒绝了装有毒品的行李上机。
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