寮国警方日前拦截从马来西亚飞抵私人飞机并起获521公斤冰毒，马来西亚警方如今逮捕四人协助调查。

武吉阿曼肃毒局总监胡仙奥玛发表文告说明，其中一人为私人飞机的运营商，另三人则是在梳邦机场被捕。

文告并未说明三人的身分。

“调查显示，涉事公司拥有两架私人飞机以供包机服务。其中一架飞机以4万9500美元租出，肃毒局目前正确认预订者的身分，以采取进一步行动。”