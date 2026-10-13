随着网上疯传视频，涉嫌针对2027年财政预算案的销售及服务税与个人所得税减免，散播虚假与误导资讯，大马通讯及多媒体委员会介入调查。

《马新社》报道，通讯会指出，当局接获公众投诉，因此跟进调查这段在社交媒体流传的视频。

通讯会发文告提醒，散播此类资讯恐让公众误会国家税务政策、引发不必要的恐慌，甚至致使人民轻信错误资讯而做出错误的财务决定。

“因此，通讯会已将此事转交财政部，并正在评估视频内容、流传范围及其潜在的社会冲击。”

“若证实触犯现行法律，包括《1998年通讯及多媒体法令》第233条文（不当使用网络设施），当局将考虑采取进一步行动。”

通讯会也强调，言论自由伴随责任，绝不能滥用自由来散播破坏公共利益的虚假资讯。

该会促请公众，在采信或转发2027年财案资讯前，先通过财政部官网Sebenarnya.my网站、WhatsApp号码03-8688 7997的AIFA聊天机器人，或相关当局的官方管道查核真伪。


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