寮国警方拦截从马来西亚飞抵私人飞机并起获521公斤冰毒后，警方鉴定一名有毒品相关犯罪记录的菲律宾籍前飞行员，以及一名同为菲律宾籍的女子，两人涉嫌参与国际贩毒集团。

《每日新闻》报道， 武吉阿曼肃毒局总监胡仙奥玛（Hussein Omar Khan）今日发文告表示，调查发现，这名54岁的前飞行员通过一名来自马来西亚的经纪人租用有关飞机，该名51岁女子则相信在贩毒集团中担任协调员。

他说，警方针对琅勃拉邦国际机场毒品起获案展开调查后，取得上述最新进展。此案也涉及一名被扣留的马来西亚籍副飞行员。

“调查鉴定有关贩毒集团，以及相信与此案有关联的马来西亚人士。

“截至目前，肃毒局录取数名证人的口供，其中包括一名负责安排租用有关飞机的马来西亚籍经纪人。”

“该名人士透露，有关飞机是由一名54岁的菲律宾籍男子租用。该男子鉴定为一名前飞行员，并在菲律宾拥有与毒品有关的犯罪记录。”

胡先说，警方也鉴定一名菲律宾籍女子，相信她在该贩毒集团的行动中担任协调员。

他说，肃毒局特别调查组正依据1952年危险毒品法》第34条文及第39B条文调查此案。

第34条文涉及在马来西亚境内进行的串谋或准备行为，以在国外实施贩毒罪行。

他说，马来西亚警方正与外交部及菲律宾缉毒局（PDEA）密切合作，以获取更多资料，并协助正在进行的调查。

这项合作旨在确认与有关贩毒集团有关联人士的参与情况，并追查其他可能协助该贩毒行动顺利进行的人士。

寮国警方截获521公斤冰毒

10月1日，寮国警方在私人飞机截获521公斤冰毒，并逮捕13名涉案人士，其中1人为马来西亚籍。

马来西亚警方随后调查发现，该飞机从梳邦苏丹阿都阿兹沙机场起飞，前往琅勃拉邦，当时机上没有载运任何货物。

该飞机相信是受租用，以将毒品从寮国运往菲律宾马尼拉。

胡仙奥玛在10月9日的记者会上透露，该飞机以4万9500美元（约20万9000令吉）的价格出租，用于将一批申报为货物的物品从寮国运往菲律宾。

胡仙奥玛说，调查人员相信，负责安排租用飞机的人士是菲律宾籍人士。有关资料与菲律宾当局分享，以协助追查及逮捕涉案者。

在马来西亚，警方也逮捕了一名49岁的马来西亚籍飞行员。该男子拥有一家与涉案私人飞机有关联的航空公司。

胡仙奥玛指，肃毒局将继续致力于打击贩毒集团，并加强与国际执法机构的合作。

此前有报道指出，从该私人飞机起获的521公斤冰晶毒品，在飞机货物舱单中被申报为电子烟产品，以掩饰这批相信运往马尼拉的毒品。

这架由一家马来西亚经营的航空公司所拥有的飞机，于10月1日在琅勃拉邦国际机场遭寮国当局拦截，当时毒品尚未被运往菲律宾。



