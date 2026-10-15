土团党计划与雪州政府签署信任与供应协议（CSA），似乎已令其国盟“盟友”伊党感到不安。

伊党署理主席端依布拉欣接受《当今大马》访问时表示，这项举措将与国盟跟希盟合作方面的立场背道而驰。

他说，如果土团党继续推进与雪州政府的协议，国盟就必须决定如何回应。

“我们正在研究这个问题，但目前这仍然只是传闻。不过，如果确定土团党正与雪州政府签署信任与供应协议，国盟将作出决定。”

“这项行动违背了国盟的决定，但土团党有权作出自己的决定。”

土团党料在雪政府扮演角色

《当今大马》昨日报道，雪州政府与土团党正接近达成一项广泛协议，这可能让土团党在州事务中扮演更重要的角色。

如果拟议中的信任与供应协议最终落实，将使雪州大臣阿米鲁丁获得州议会56名议员中超过三分之二多数议员的支持。

作为交换，州政府将向土团党州议员提供与其他州议员同等的选区拨款，以及其他福利。

询及协议是否会包括拨款给土团党州议员时，土团党最高理事阿菲夫表示，双方的讨论超越拨款范畴，并指土团党希望可以参与政府的决策，包括出席政府的会议。

这项拟议中的协议正值希盟与国阵关系紧张之际。两者既是联邦政府的合作伙伴，也是雪州政府的合作伙伴。与此同时，土团党也与伊党关系破裂。

目前，阿米鲁丁领导的州政府获得35名州议员支持，其中包括32名希盟议员、2名国阵议员及1名独立议员。

在野党阵营中，土团党拥有11席，伊党则有10席。