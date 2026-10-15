继遗体有多处骇人伤势，包括脑部及肠道出血的验尸记录曝光后，警方终于打破沉默，回应诺里兹旺14天前在蕉赖警方扣留期间离世的案件。

吉隆坡总警长法迪尔表示，调查人员仍在等待化学局的完整报告和正式病理检验结果，才能完成调查。

他说，在相关报告出炉之前，这名育有一名孩子的父亲（42岁）的死因仍未确定。

然而，死者家属的代表律师指出，马大医药中心（HCTM）的一名资深病理学家已作出结论，认为诺里兹旺死（下图）于头部钝器创伤。

法迪尔接受《马新社》访问时说，武吉阿曼扣留所死亡案件刑事调查组（USJKT）正与廉正及标准执行局（Jips）合作，以“独立且彻底”地展开调查。

“调查正从多个角度进行，并考量所有必要证据。我们呼吁各方保持耐心，给予警方时间完成调查。”

他也呼吁公众避免对案件发表评论或作出揣测，并警告传播未经证实的消息可能误导公众，引起不必要的担忧。

指因涉三宗投报而被捕

谈及案件经过时，法迪尔解释，诺里兹旺是因涉及三宗不同的投报而被扣留，以协助调查涉及毒品及其他罪行的案件。

“记录显示，死者共有44项犯罪记录，包括18宗涉及毒品的案件及26宗其他刑事罪案。他也承认曾涉及蕉赖地区另外17宗破门行窃及偷窃案。”

他也声称，警方是依照既定的标准作业程序（SOP）扣留诺里兹旺。

不过，诺里兹旺据称在扣留期间身体不适，随后被送往马大医药中心接受进一步治疗。

根据法迪尔，诺里兹旺是于10月1日凌晨1点52分在医院接受治疗期间，证实死亡。

发现肿胀部位皮下出血

昨天，家属代表律师拉妮雅（Rania Aljunied）及旺娜比拉（Wan Nabilah Dina）指出，国立大学端姑慕赫力兹医院 (HCTM) 的一名资深病理学家在验尸时，记录了死者身上的21处伤势。

两名律师说，在验尸过程中，当皮肤被剥开时，发现严重肿胀的部位存在皮下出血。

“这显示死者曾遭受严重殴打。”

律师也批评警方及政府，在验尸报告记录了如此严重的伤势后，仍持续保持沉默。