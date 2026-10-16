国会报道

涉及罗兴亚难民的罪案当中，雪兰莪录得的案件数量最多，从2022年至2026年8月共录得58宗。

内政部援引警方统计说明，上述期间，全国共录得199宗涉及罗兴亚难民的罪案，其中2022年报52宗、2023年43宗、2024年37宗、2025年29宗，而2026年1月至8月共38宗。

“吉打以26宗居次，接着是柔佛（24宗）、吉隆坡（22宗）、槟城、彭亨及吉兰丹（各13宗）、霹雳及登嘉楼（各12宗）、马六甲（4宗）、森美兰（2宗）。”

内政部是在国会网站发布书面答复，回应巫统瓜拉庇劳国会议员安南的质询，安南要求政府说明各州涉及罗兴亚难民的罪案数量，以及政府采取哪些措施加强难民登记与监督。

扣留营登记4008缅人

内政部表示，国家安全理事会第23号指令为马来西亚管理难民及寻求庇护者提供框架，并制定相关指南，以及各部门和执法机构在维护国家安全方面的职责。

“政府也通过难民登记文件计划（DPP），加强对难民群体，包括罗兴亚难民的管控与监督。这项计划于2026年1月1日启动。”

“该计划旨在加强难民数据的集中管理，并减少对联合国难民署的依赖。”

内政部指出，在该计划第一阶段，马来西亚半岛各州移民局扣留营一共有4010名被扣留者完成登记，其中包括4008名缅甸籍人士，以及各一名来自苏丹和叙利亚的人士。

“成年人士将分阶段迁往霹雳美罗的难民及寻求庇护者特别隔离中心，该中心可容纳400人。”

逮捕近16万人

针对国盟乌鲁登嘉楼国会议员鲁索的质询，即马来西亚录得的难民证造假案件数量，以及当局对涉案者采取的行动，内政部指出，截至目前，警方商业罪案调查局仅录得一宗此类案件。

“这宗案件发生在吉隆坡，涉及6名缅甸籍人士，所有人目前已被控上庭。”

内政部透露，从2025年1月至2026年8月，移民局在全国展开5万3318次执法行动，共逮捕15万9232名无证移民。

这些行动也涉及对65万9191人的检查，并对6099名被发现雇用或窝藏未持有有效授权文件的无证移民的雇主采取行动。