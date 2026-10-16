马大学生乌米乌麦拉在一场活动上质问朝圣基金局丑闻、前首相纳吉罚款筹募活动，其视频广泛传播后，如今面对网络骚扰和威胁。

《新海峡时报》报道，23岁的乌米（Ummi Umairah Bakhit）受访时说，她不会被这些攻击吓倒，并认为自己有责任挑战公众的看法，尤其是年轻人的观念。

这名经济学学士生坚持自己的言论立场，并认为贪污问题必须成为国家讨论的一部分。

“视频广泛传播后，他们未经我的同意，从Instagram拿走我的照片。”

“其中一些人还威胁要让我被大学开除、骚扰我、评论我的外貌，还有很多其他事情。”

希望鼓励他人

乌米也是马大学生联盟成员。她说，自己提出的问题与论坛主题有关，因为论坛也聚焦于转型。

她希望自己的行动能够鼓励其他人无所畏惧地发声、参与课外活动，并继续活跃于各个领域。

“如果你想建设一个国家，贪污也是重要议题之一，就像气候变化、人工智能和教育一样，正如论坛嘉宾讨论的那样。”

乌米指，高教部副部长阿当阿迪向她了解情况，并保证她不会被大学开除，也不会面对纪律处分。

她说，大学尚未对她采取任何行动，并指她即将被开除的说法源自社交媒体。

乌米日前在高教部支持的对话会上，感叹贪腐风气猖獗，希望了解未来领袖该如何表明立场，挺身反对贪腐与封建。

她说：“朝圣基金丑闻牵涉好些政治人物，而我这辈子见过最愚蠢的事，就是有人捐款给明显卷入影响重大的一马公司贪腐案、明显涉及贪腐的前首相纳吉。”

“对于未来领袖，你们会如何建议他们挺身反对贪腐与封建，批判思考并按照事实与统计数据发声？”

现场嘉宾有前卫生部长凯里、雪州大臣阿米鲁丁、柔州大臣翁哈菲兹。

行动党声援乌米

另外，13名行动党基层领袖，包括雪州社青团署理团长诺拉欣（Nur Rahim Nasir）今日发表联合文告，呼吁政府和马大行政当局，不要因为乌米表达政治观点而对她采取纪律处分。

文告说，学生必须能够在不担心遭到公众反弹、威胁或恐吓的情况下，批评政策和质疑时事。

“国家的未来取决于年轻一代勇于思考、发声并推动改变。”

文告也呼吁政府和高教部维护学术自由和大学自主权，以符合废除大专法令的诉求，以及联邦宪法第10条所保障的言论自由。



