首相安华表示，青年必须肩负起当下领袖的重任，无需坐等未来；他同时敦促大学生扮演社会道德罗盘的角色。

他指出，青年群体必须引领公共舆论，勇于站上前线对抗贪腐、剥削与体制不公。

“为何总要把焦点放在未来领袖？凭什么认为青年在当下就不是独当一面的领袖？”

《马新社》报道，安华是今晚在吉隆坡世界贸易中心（WTC）举行的第三届2026年国际青年未来领袖峰会（iFUTURE 2026）上致词时发表上述的呼吁。

回顾自己当年的学运经历，安华直言，他向来对老一辈将青年称作“明日领袖”的说法不以为然。

他强调，青年既是当下的领袖，也是未来的领袖。

“你们必须体现当下的良知。当今社会容不得贪腐、剥削，更不能接受不公义。这正是当代的良知所在，青年必须倾尽全力捍卫这一信念。”

勿陷入知识分子傲慢

安华告诫青年切勿陷入知识分子的傲慢，因为真正的领导力取决于道德根基与同理心，而非单凭学术文凭。

“就算拥有博士学位或教授头衔，若不能顺应内心的良知来运用知识，那也是病态的。”

安华重申，为确保学生领袖拥有发挥批判思维与自由表达的空间，政府承诺废除《1971年大专法令》（AUKU）中的钳制学生的条款。

“没有人会纯粹因为发表想法或提出批评而遭提控，即便学生领袖选择批评首相也是如此。这绝非犯罪行为。你们必须捍卫自己的立场，而批评政府政策绝不构成罪行。”

2026年国际青年未来领袖峰会以“透过价值导向领导重新定义未来领袖”为主题，是高等教育部的一项旗舰倡议，由高等教育局联合大专生强化基金会（Yayasan Perkasa Siswa）及彭亨苏丹阿都拉大学共同举办。

这场为期三天的峰会从10月11日举行至13日，汇聚了1231名学生领袖，包括813名大马代表及来自60个国家的418名国际代表，旨在通过知性对话与战略互动，促进国际学生领袖之间的网络联系。

出席者还包括高等教育部长赞比里以及副部长阿当阿迪。



