Polis Diraja Malaysia sedang menyiasat kemungkinan ahli politik Filipina mempunyai kaitan dengan sindiket yang terlibat dalam rampasan 521kg methamphetamine di Laos.

Siasatan kini tertumpu pada urusan yang didakwa dibuat melalui Malaysia sebelum jet peribadi itu berlepas dari Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah di Subang.

Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Hussein Omar Khan, semalam berkata polis mendapati dua warga Filipina membuat tempahan dadah itu.

Polis sedang bekerjasama dengan Agensi Penguatkuasaan Dadah Filipina (PDEA) untuk mengesan kedua-dua individu itu dan anggota sindiket lain.

Menurut laporan Bernama, Hussein berkata polis Malaysia juga sedang menunggu pengesahan laporan media Filipina yang mengaitkan beberapa tokoh politik dengan operasi itu.

Perkembangan ini menyusul selepas pihak berkuasa Filipina mengenal pasti 11 individu yang disyaki mempunyai kaitan dengan cubaan penghantaran dadah itu. Mereka termasuk bekas anggota parlimen Bangsamoro dan seorang pegawai penerbangan polis.

Menurut Philstar, Setiausaha Dalam Negeri Filipina, Jonvic Remulla, menamakan bekas anggota Pihak Berkuasa Peralihan Bangsamoro, Edrieza Hadji Nasser Rimbang, yang dikenali sebagai “Sultan”, sebagai individu yang didakwa membiayai operasi itu.

Namun, penyiasat Malaysia belum mengesahkan dakwaan tersebut secara bebas.

Orang tengah Malaysia dikenalpasti

Bukit Aman sebelum ini berkata polis telah mengenal pasti sindiket itu dan beberapa individu yang dipercayai mempunyai kaitan dengan kes berkenaan.

Pada 13 Okt, Hussein berkata polis telah merakam keterangan beberapa saksi, termasuk seorang rakyat Malaysia yang didakwa menjadi orang tengah dalam urusan menyewa jet peribadi itu.

Menurut polis, orang tengah itu berkata pesawat berkenaan disewa oleh seorang lelaki warga Filipina berusia 54 tahun. Lelaki itu dilaporkan bekas juruterbang dan mempunyai rekod jenayah berkaitan dadah di Filipina.

Polis turut mengenal pasti seorang wanita warga Filipina berusia 51 tahun yang dipercayai menyelaraskan kegiatan sindiket itu.

Kes berkenaan disiasat oleh Unit Siasatan Khas Bukit Aman mengikut Seksyen 34 dan 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Siasatan turut meliputi perbuatan atau persediaan yang dilakukan di Malaysia bagi memudahkan pengedaran dadah di luar negara.

Polis sedang bekerjasama dengan Wisma Putra dan PDEA untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Simpanan dadah terbongkar

Pesawat jenis Learjet itu berlepas dari Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah, Subang, menuju ke Luang Prabang pada 1 Okt. Pihak berkuasa Laos kemudian menemui 521kg methamphetamine dalam 23 beg.

Polis Malaysia menegaskan bahawa pesawat itu berlepas dari Subang tanpa membawa dadah berkenaan. Dadah itu dipercayai dimuatkan di Laos sebelum pesawat dijadualkan meneruskan penerbangan ke Manila.

Hussein sebelum ini berkata seorang warga Filipina menempah pesawat itu pada 23 Sept dengan bayaran AS$49,500 (RM202,118.40).

Penerbangan dari Laos ke Manila itu diisytiharkan membawa produk vape.

Polis berkata syarikat penerbangan persendirian yang mengendalikan pesawat itu dimiliki empat individu, iaitu dua rakyat Malaysia dan dua warga Singapura.

Seorang pemilik warga Malaysia yang dikaitkan dengan pesawat itu ditahan dalam serbuan di Lapangan Terbang Sultan Abdul Aziz Shah pada 7 Okt.

Bagaimanapun, polis belum mengesahkan secara terbuka sama ada pemilik pesawat itu mengetahui atau terlibat dalam kegiatan pengedaran dadah yang didakwa berkenaan.

Hussein sebelum ini berkata polis sedang menyiasat sama ada pemilik syarikat terbabit terlibat atau sindiket itu menggunakan syarikat berkenaan tanpa pengetahuan mereka.

Dakwaan tunggu ketibaan pesawat di Manila

Siasatan terbaru di Filipina mendedahkan maklumat lanjut mengenai pihak yang didakwa menunggu ketibaan pesawat itu selepas berlepas dari Laos.

Pihak berkuasa Filipina berkata Rioklyn Pizarras Toledo, yang dilaporkan seorang juruterbang, membantu mengatur penyewaan pesawat itu.

Dia juga didakwa menghubungi Sarjan Mejar Eksekutif Polis Aileen Jayne Manalo Mendoza daripada Kumpulan Keselamatan Penerbangan Polis Kebangsaan Filipina.

Mendoza didakwa membantu mengatur ketibaan pesawat itu dan tempat letakannya di sebuah hangar penerbangan persendirian di Lapangan Terbang Antarabangsa Ninoy Aquino, Manila.

Mendoza dilaporkan telah ditarik daripada jawatannya dan ditempatkan dalam tahanan terkawal.

Seorang lagi individu yang disyaki mempunyai kaitan dengan kes itu, Abdulkarim Macalatas, didakwa sepatutnya menerima penghantaran dadah berkenaan apabila pesawat itu tiba.

Pihak berkuasa Filipina menegaskan bahawa 11 individu yang dikenal pasti masih berstatus individu berkepentingan dalam siasatan. Mereka tidak semestinya telah didakwa.

Pendedahan itu melengkapkan sebahagian lagi gambaran laluan yang dikesan polis Malaysia, dari Subang ke Laos dan seterusnya ke Manila.

Namun, beberapa persoalan masih belum terjawab, termasuk sama ada pengendali pesawat mengetahui tentang rancangan pengedaran dadah itu dan sejauh mana tokoh politik Filipina terbabit.



