沙巴工程部长佐津驳斥总稽查司说法，指称报告所述沙巴泛婆大道项目11.4%竣工率，未能反映现场实际工程进度。

《马新社》报道，佐津表示，上述数字仅计算完全交付的工程数量，而项目第一阶段35个工程中，完全交付的工程仅占4个。

“就交付工程而言，11.4%的数字固然准确，却无法反映整体进度。其它工程正积极施工，部份路段的实体工程进度已达90%至93%。”

他表示，工程持续展现积极进展，其中涵盖179公里的8个工程拟在2026年底前分阶段开放通车。

针对据报突破5亿1400万令吉的工程变更指令问题，佐津澄清，追加成本的核准隶属联邦工程部与财政部权限，沙巴公共工程局仅扮演技术执行的角色。

他表示，发布工程变更指令是受实际技术因素所迫，沙巴地势多丘陵、变化莫测且伴随边坡稳定隐患，加上湿地与泥炭土地质结构每隔1至1.5公里即有所变华。

“州政府正面看待稽查发现，在州政府与联邦政府紧密合作支持下，已采取措施予以整顿。”

至于工程延误，佐津解释，沙巴泛婆大道的推行先前因取消工程交付伙伴模式受挫，致使项目被迫专用传统施工机制，进而极其依赖联邦政府每年的拨款审批。

除2021年冠病疫情带来的冲击外，在联邦政府重新检讨推行模式后，新工程大部份承包商委任程序最终拖至2024年2月至2026年1月期间才告落实。

他补充，征地程序繁琐耗时，亦是导致延误的其中原因。

他解释，政府并未采取强硬手段，而是放宽让地主就赔偿金提出上诉。

无论如何，佐津坦承，部份承包商的表现确实存在挑战。