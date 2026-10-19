马大学生乌米乌麦拉在一场活动上质问朝圣基金局丑闻、前首相纳吉罚款筹募活动，而引起关注。乌米否认选择性发声，并强调自己反对贪污，坚持诚信、平等与正义。

乌米今日在Instagram贴文说，自从在国际青年未来领袖峰会（International Young Future Leaders Summit）上发问后，她收到的反馈热烈，并引发全国讨论。

“我的立场始终不变：我坚持诚信、平等与正义，并反对贪污。”

“我从来没有选择性发声。我曾参与（前反贪会主席）阿占巴基示威活动，也曾公开反对我所在大学的不平等机会。从第一天起，我就一直直言不讳。”

“因此，看到网络霸凌、对政治的执迷、封建思想，以及蒙蔽人们理性的情感忠诚，很令人失望。”

乌米表示，当她声称捐款给纳吉是最愚蠢的事后，一些人只突出“最愚蠢的”、“纳吉”这些字眼，而“封建主义”、“腐败”、“事实”和“数据”却被忽略了。

“这说明了一些问题，社会上的部分人士并没有真正理解这番批评。他们只是被自己声称缺乏礼仪的字眼所激怒。”

批判性思维正消退

乌米强调，称一项行为愚蠢并不违法，这是个用来形容令人难以置信的行为，所用的强烈字眼。

但她遗憾，批判性思维正在消退，人们阅读，却不思考、不研究，也不理解。

“语境遭到扭曲。称一项行为愚蠢，并不等于称一个人愚蠢。”

“这种理解能力、这种封建思想，以及这种谬误百出的反驳方式，都令人深感担忧。”

“我坚持自己的提问，绝不会道歉，因为把辛苦赚来的钱捐给精英阶层，确实是最愚蠢、最不道德的行为。”

“我希望有更多人鼓起勇气，在不必担心受到报复的情况下，公开谈论贪污与诚信问题。”

乌米日前在高教部支持的对话会上，感叹贪腐风气猖獗，希望了解未来领袖该如何表明立场，挺身反对贪腐与封建。

她说：“朝圣基金丑闻牵涉好些政治人物，而我这辈子见过最愚蠢的事，就是有人捐款给明显卷入影响重大的一马公司贪腐案、明显涉及贪腐的前首相纳吉。”

“对于未来领袖，你们会如何建议他们挺身反对贪腐与封建，批判思考并按照事实与统计数据发声？”

现场嘉宾有前卫生部长凯里、雪州大臣阿米鲁丁、柔州大臣翁哈菲兹。

上周，乌米曾透露，在发表上述言论后，面对网络骚扰和威胁，但她坚持无惧继续发声。