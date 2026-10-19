东海岸铁路（ECRL）即将在12月中开始营运，而今其票价也有了眉目，哥打峇鲁至鹅唛经济列车的单程票价将从最低125令吉起。

至于全长523公里的同路线快车，票价则设为147令吉起。

《马新社》报道，马来西亚铁道衔接私人公司（Malaysia Rail Link Sdn Bhd）首席执行员达维斯（Darwis Abdul Razak）今天召开记者会宣布上述票价。

他指出，内阁在2026年10月16日批准这项动态票价机制，为预定在12月中旬启动的商业运营做好准备。

“125令吉只是鹅唛至哥打峇鲁经济列车的起步价，并非每个旅程的固定票价。”

达维斯说明，这套动态定价系统会根据乘车时间、市场需求与剩余座额来调整票价，同时设下防线，避免过度溢价。

至于全长378公里的鹅唛至瓜拉登嘉楼路线，单程经济列车最低票价为95令吉，快车则为110令吉；全长209公里的鹅唛至哥打阿末沙城（Kota Sultan Ahmad Shah）路线，经济等起步价为60令吉，快车则为68令吉。

双向行程皆适用相同的起步票价。

特定群体享五折

达维斯透露，东铁届时将提供两类列车服务，经济列车会停靠所有既定车站，快车则仅停靠四个主要大站，即鹅唛、哥打阿末沙城、瓜拉登嘉楼与哥打峇鲁。

沿线其他车站的票价，预计会在2026年11月中旬公开售票时一并公布。

内阁同时批准为特定群体提供半价车票折扣优惠，其中包括2岁至12岁的儿童、60岁及以上的马来西亚乐龄人士、持有效证件的残疾人士，以及政府退休公务员。

此外，13岁至24岁的学生也有资格享有40%的票价折扣。

“我们希望东铁不仅能成为上班族和商务旅客的交通选择，也能成为众公共交通使用者，如家庭、学生、长者以及需要更加便捷实惠的出行良伴。”

东铁将提供经济、高阶经济（Premium Economy）与商务（Business）三种车厢等级，以满足不同乘客的出行需求。

工程进度达至98%

针对东铁施工进度，达维斯表示，截至2026年10月，总工程进度达98.16%，现场验收测试与系统整合测试皆顺遂完成。

2026年8月25日试跑该铁路至今，列车测试里程逾5万公里，免故障运行测试则定在来临的10月23日展开，紧接着在整个11月全面开启试运营。

满足所有安全要求并获得监管机构批准后，东铁预计将在2026年11月中旬开放预售车票，并计划在2026年12月12日启动鹅唛至哥打峇鲁之间的客运服务。

他补充，有关票价详情、列车时刻表及购票资讯，届时均可到东铁官方网站浏览查询。



