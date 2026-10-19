明天（20日）所有处在马六甲、雪兰莪及森美兰，以及彭亨州关丹、云冰和文冬的教育机构将照常运作，但由于烟霾影响，暂停所有户外活动。

马六甲州教育局发表文告指出，该局鼓励到校上课的学生佩戴口罩，若父母或监护人担心孩子的健康，可不让孩子到校学习，惟须通知校方。

“校方必须持续关注环境局公布的空气污染指数（IPU），尤其特别关注高风险学生。”

雪兰莪州教育局指出，州内学校照常运作，但暂停户外活动，并鼓励学生佩戴口罩。

该局也劝请民众通过官方渠道或向校方查询，以获取准确及最新的资讯，并提醒校方密切关注空气污染指数，以及留意高风险的学生。

此外，森美兰州教育局表示，该州教育部辖下的所有教育机构明天照常运作，并建议学生佩戴口罩，尤其是出现呼吸道症状或属于高风险群体的学生。

彭亨州教育局则通过面子书发文告知，关丹、云冰及文冬的学校明天照常运作，但暂停所有课外活动。

“其他县的学校也照常运作，若有任何变动，将通过各县教育局及时通知。”