随着印尼总统普拉博沃批准接受邻国献议协助该国扑灭大范围的林火，马来西亚准备好向印尼伸出援手。

副首相阿末扎希指出，大马感谢印尼政府持开放态度，愿意接受外国援助以应对林火。

他说，尽管马来西亚所提供的援助可能有限，但本着两国之间的友谊及良好关系，政府仍愿意向邻国伸出援手。

“我们感谢印尼政府及普拉博沃愿意开放接受外国援助，以应对森林火灾。”

“虽然我们所提供的援助不多，但大马仍准备派遣援助力量，协助我们的邻国。”

他补充，马来西亚赞赏普拉博沃在此事上所展现的开放态度。

阿末扎希今日结束对中国为期5天的工作访问，并在启程返国前的天津下午茶会上，对大马记者这么说。

具体执行安排仍待敲定

据媒体引述印尼外交部长阿尔马纳塔的报道，邻国提出的援助献议已获得普拉博沃的批准，目前正展开技术层面的讨论，以敲定具体执行安排。

不过，阿尔马纳塔并未详细说明哪些国家提出援助，以及目前正在考虑的援助形式。

大马此前曾提出，准备调派一架庞巴迪（Bombardier）CL-415MP型飞机、3架直升机和52名人员，协助印尼应对有关火患。

阿末扎希曾于9月19日宣布，普拉博沃在9月18日于西爪哇汉巴朗与他会面时，接受大马提出的援助献议。



