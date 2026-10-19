土团党布城国会议员拉兹吉丁建议全国搜捕非法移工，包括动用军队协助移民局逮捕和遣送他们。

“我建议政府展开涵盖全国的行动，逮捕非法移工并遣返他们回到原生国。”

“我知道有些人会辩称移民局没有足够的人力展开如此大规模的行动。”

“为此，我建议政府借鉴新冠疫情时期度，动用全部政府机构。”

“这可包括派出军队遣返非法移工。”

拉兹吉丁今天辩论2027年财案时表示，此举将向国际社群与走私人口犯罪团体传递明确信息，即马来西亚重视此议题。

警告或将“毁损”国家

拉兹吉丁指出，人民长期以来不断控诉庞大难民和非法移工带来的相关问题，且多数人民视这为毫无止境的问题。

他说，在马来西亚内确切的非法移工人数仍处未知，更将这归咎于促成人口贩卖的“叛徒”公职人员。

他警告，若政府无法有效追踪与记录他们的入境，包括针对移工实施更为严格的政策，国家将毁损。

针对难民，他则呼吁政府在面对联合国难民署（UNHCR）时，态度需更为坚定，包括要求该署停止在马来西亚注册新的难民。

他表示，国际社群放任马来西亚承担接纳22万5000注册难民负担的同时，仅有少数难民在第三世界国家再次安家，这是不公平。

“这确实将马来西亚置入一个圈套。为确保最多的注册难民得以在第三世界国家重新安家，政府向联合国难民署的施压，是否足够？”

近来非法移工所延伸的社会问题频频引起各方关注，首相署（联邦直辖区）部长杨巧双更提醒民众，切勿私自对付吉隆坡市内无照经营的外籍商家或非法移工，因为私下执法实属违法。



