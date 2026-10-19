



马华副总会长陈德钦批评宏愿党打昔牛汝莪国会议员旺赛夫提出关闭全国养猪场的建议，根本是一派胡言，既缺乏建设性，也无助于解决实际问题，反而可能打击本地粮食生产、影响猪农生计，并试图毁掉非穆斯林尤其是华社的传统行业。

陈德钦指出，养猪业与养鸡、养牛及养羊业一样，都是正常、合法的商业养殖活动，目的在于满足市场需求及人民的粮食需要。

因此他说，处理农业问题，应该讲科学、讲事实、讲公平，而不是戴着种族和宗教的有色眼镜看待养猪业。

他质问旺赛夫（下图），既然声称处理养猪业课题时不应触及种族与宗教敏感问题，为何却提出关闭全国养猪场这种影响整个行业的建议？

“不要嘴巴说着不谈种族和宗教，却有意无意的把矛头单单对准一个行业！”

进一步压缩非穆斯林

陈德钦阐明，旺赛夫的建议可能进一步压缩非穆斯林，尤其是华社传统行业的生存空间。

“养猪业涉及的不只是猪农本身，还有员工、饲料供应商、运输业者及相关产业链。”

陈德钦强调，各界既然一再强调粮食安全，应该做的理应是加强本地生产能力，而不是轻易削弱本地供应，再把满足市场需求的责任交给外国，这是本末倒置的行为，而且会增加大马对进口猪肉的依赖。

“旺赛夫是否认为，只要关闭养猪场，人民以后买进口猪肉就能解决所有问题？如果出口国限制供应、发生动物疫情、运输中断或国际价格上涨，谁来保障我国的猪肉供应？最后承担成本的还不是消费者？”

“过度依赖进口将使我国更容易受到国际市场、汇率及运输成本波动的影响，也可能冲击本地就业与产业发展，这是基本的经济原理。”

陈德钦强调，如果部份养猪场面对污染、废水处理或卫生问题，政府就应该依法执法，要求违规者改善，并协助业者提升设施与养殖标准，而不是因为少数个案，就一竿子打翻一船人，要求全国养猪场一律关闭。

“如果一两家养鸡场污染环境，是不是也要关闭全国养鸡场？如果个别养牛场或养羊场不符合卫生标准，是不是也要把整个行业赶尽杀绝？同样是养殖业，为什么其他行业可以针对违规者执法，到了养猪业，却有人提出关闭全国养猪场？这种标准公平吗？这种建议又有什么建设性？”

陈德钦也认为，既然旺赛夫提出协助猪农转型，就应该进一步说明具体方案、执行机制及对业者生计的影响，而不是把关闭全国养猪场当成解决问题的方向。

陈德钦呼吁联邦及各州政府保障养猪场的合法经营与发展，协助猪农改善设备、提升环境管理及推动产业转型，无需理会缺乏建设性的意见，更不能让本地粮食生产能力与传统行业的未来，成为不负责任建议下的牺牲品。

今日较早前，旺赛夫在国会下议院辩论2027年财案是呼吁联邦政府，考虑关闭全国养猪场，并协助现有的猪农转型。







