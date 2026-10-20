Perikatan Nasional (PN) menuduh kerajaan menyalahgunakan kuasa dan bertindak dengan niat jahat (mala fide) susulan pengumuman Pendaftar Pertubuhan (ROS) hari ini bahawa pendaftaran gabungan itu dibatalkan.

Setiausaha Agung PN Takiyuddin Hassan mempersoalkan mengapa keputusan itu tidak boleh menunggu pendengaran permohonan penangguhan gabungan berkenaan pada Khamis ini.

“Sebuah kerajaan yang yakin terhadap kesahihan tindakannya sepatutnya bersedia mempertahankan keputusan tersebut di hadapan Hakim, bukannya mengubah kedudukan pihak-pihak ketika permohonan penangguhan bakal didengar,” katanya pada kenyataan.

Bercakap kepada pemberita di Parlimen, Takiyuddin mengesahkan dia menerima perintah pembatalan pendaftaran itu melalui e-mel pagi ini.

Dia turut memberi amaran akan mengambil tindakan terhadap semua pihak yang didakwanya menghina dan mengetepikan proses mahkamah yang sedang berjalan.

Terdahulu, Takiyuddin berkata Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dijadualkan mendengar permohonan PN pada 22 Okt untuk menangguhkan tindakan ROS mengeluarkan notis ketidakpatuhan dan menggantung kegiatan gabungan itu.

Katanya, mahkamah memberikan kebenaran kepada PN untuk memulakan semakan kehakiman pada 13 Okt dan menetapkan pendengaran permohonan penangguhan selepas Jabatan Peguam Negara (AGC) menegaskan kedua-dua pihak perlu didengar.

Bagaimanapun, dia mendakwa permintaan bertulis PN pada 14 Okt supaya tiada tindakan lanjut diambil sementara menunggu pendengaran itu tidak dijawab.

Menurut Takiyuddin, hujahan AGC kepada mahkamah semalam menyatakan proses pembatalan pendaftaran “masih berjalan”, tanpa memaklumkan pendaftaran gabungan itu akan dibatalkan keesokan harinya.

“Pendaftar sendiri menyatakan bahawa isu ini akan dijawab di Mahkamah, manakala Jabatan Peguam Negara menuntut pendengaran secara dua pihak.

“Namun, sebelum pendengaran berlangsung, pendaftaran PN dibatalkan sehingga keadaan yang menjadi pokok pertikaian berubah secara mendasar,” katanya.

Dia berhujah kerajaan sepatutnya membiarkan mahkamah memutuskan permohonan PN terlebih dahulu sebelum meneruskan pembatalan pendaftaran.

“Kerajaan yang menghormati kedaulatan undang-undang sepatutnya memberikan ruang kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan tersebut, dan menjelaskan mengapa tempoh dua hari pun tidak dapat ditunggu,” katanya.

Motif politik dipersoalkan

Takiyuddin mendakwa masa dan urutan tindakan ROS menimbulkan persoalan serius mengenai kemungkinan wujud motif politik dan niat jahat.

Terdahulu, dia berseloroh bahawa wakil rakyat pembangkang yang mengiringinya hari ini masih merupakan ahli parlimen Malaysia yang mewakili PAS, Wawasan dan parti lain.

Setiausaha Agung PAS itu berkata dia tidak pasti sama ada ini kali pertama tindakan seumpama itu diambil terhadap sebuah pertubuhan berdaftar, termasuk parti politik.

Bagaimanapun, ahli parlimen Kota Bharu itu mengimbas bantahan PKR, DAP, Bersatu dan Amanah menjelang pilihan raya umum 2018 terhadap dakwaan keengganan ROS memproses permohonan empat parti itu untuk mendaftarkan Pakatan Harapan (PH) sebagai gabungan rasmi.

Katanya, empat parti itu membantah keras kelewatan yang didakwa berlaku dalam pemprosesan pendaftaran PH sehingga mereka tidak dapat menggunakan logo gabungan itu pada pilihan raya berkenaan.

Menurut Takiyuddin, mereka sebaliknya menggunakan logo PKR sebagai lambang bersama ketika itu.

Perubahan jajaran politik sejak itu menyaksikan Bersatu kini menjadi punca utama bantahan terhadap PN.

Takiyuddin turut memperincikan alasan pembatalan pendaftaran PN seperti dinyatakan dalam surat ROS.

Menurutnya, alasan pertama ialah sebuah parti komponen PN melanggar Fasal 7.1 Perlembagaan PN dengan menafikan hak Bersatu menghadiri mesyuarat tergempar gabungan itu pada 16 Julai, dua hari sebelum penamaan calon pilihan raya negeri Negeri Sembilan.

Alasan kedua, katanya, ialah PN gagal mengambil kira kedudukan Bersatu dalam gabungan itu, manakala alasan ketiga ialah PN mengetepikan penglibatan Bersatu dalam mesyuarat 16 Julai berkenaan.

Takiyuddin menyindir bahawa ketiga-tiga alasan pembatalan pendaftaran itu hanya berkisar pada Bersatu, seolah-olah parti itulah satu-satunya perkara dalam fikiran ROS.